Verstappen, sin interés en el Horner vs. Brown: "Apago y me voy a ver MotoGP"

El piloto neerlandés indicó que "no le importa" la disputa entre el director de su equipo, Christian Horner, y Zak Brown, que chocaron en su opinión sobre la polémica del 'truco' técnico en la quilla del RB20. La última batalla entre ambos eclipsó parte de la acción en pista en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, donde Max Verstappen se clasificó en la segunda posición, justo por detrás de Lando Norris.

El máximo responsable de McLaren lideró las quejas hacia Red Bull para que la FIA iniciara una "investigación exhaustiva" para comprobar si disponían de un sistema ilegal en el monoplaza austriaco capaz de cambiar la altura en condiciones de parc fermé. Eso alimentó las sospechas de que podrían haberlo usado, pero la sentencia de la federación internacional es que no infringieron las reglas de la categoría.

La polémica llegó después de que la escudería de Woking se enfrentara a una investigación del organismo rector tras el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de Fórmula 1, tras ver unas imágenes en vídeo en el que se distinguía la flexión de su alerón trasero. La forma en que el elemento superior del ala giraba hacia atrás para crear una especie de ranura hizo que todos los llamaran como un 'mini-DRS'.

McLaren aclaró que realizaron modificaciones para la cita en el Circuito de las Américas, y Christian Horner se mostró al ataque desde que se conoció la noticia hace varias semanas. Mientras que él y Zak Brown se pelean en los medios de comunicación, sus pilotos siguen en la pelea por el título mundial sobre el asfalto.

Max Verstappen ganó la carrera al sprint del sábado, pero tuvo que conformarse con el segundo puesto en la clasificación, por detrás de Lando Norris, y cuando se le preguntó por la disputa de los altos cargos, dijo a Motorsport.com: "Eso no me interesa, solo lo estábamos utilizando como una herramienta para ajustar la altura del pilotaje más rápido".

"En realidad no era McLaren, era más por Zak [Brown], que no le gusta que Christian [Horner] sea así, y viceversa, así que tampoco es mi problema", continuó. "No me importa, en absoluto, no me ocupo de eso, lo veo, pero lo vuelvo a apagar y me voy a ver MotoGP o las simulaciones [de su equipo]".

El neerlandés sigue al frente de la clasificación de pilotos, con el objetivo de revalidar su corona, aunque los de papaya lideran en constructores tras la caída de ritmo de los austriacos. Sin embargo, en el Gran Premio de Estados Unidos se pudo ver cómo cambiaron las tornas, y ambos parecen ahora con un monoplaza mucho más cercano entre sí, y tras sus buenas sensaciones del viernes y el sábado, dijo: "Hace mucho tiempo [que no gano], ni siquiera recuerdo cuando fue la última vez, para ser sincero".

"Fue positivo, desde la primera vuelta en la clasificación, fue bien, y mi primera vuelta en la Q3 fue bien en general, pero en la penúltima curva no la hice bien", comentó. "Normalmente tienes una segunda oportunidad, pero esta vez no ha sido así por culpa de una bandera amarilla, es una pena, pero a veces puede pasar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!