Verstappen no asistió a la reunión del equipo en Yeda, según Rosberg

La carrera del Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1 nos dejó un nuevo doblete del equipo Red Bull, el primer de forma consecutiva desde la temporada 2009 [Gran Premio de Gran Bretaña y Gran Premio de China], aunque no todo fue sencillo para la gestión de la cita en Oriente Medio. Los altos cargos de la escudería austriaca tuvieron que lidiar con los intentos de Max Verstappen de ir a por la victoria mientras que Sergio Pérez manejaba su colchón de varios segundos.

No es ningún secreto que el ambiente en el equipo no es el mejor, y eso se notó el sábado, justo después de que el palier del neerlandés fallara en la Q2 y se viera obligado a partir el domingo desde la 15ª posición. Al parecer, el vigente campeón del mundo no acudió a la reunión que habitualmente hacen todos los conjuntos con los ingenieros y pilotos tras cada sesión, como reveló Nico Rosberg.

¿Qué pasó con el palier de Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia Saudí 2023 de Fórmula 1?: ¿Qué es un palier, la pieza que se le pudo romper a Verstappen?

El alemán dijo: "No es bueno de ver. Nos dijeron que probablemente no fue a la reunión del equipo [el sábado], no creo que sea un enfoque bueno para el equipo o para tener así una mentalidad tan pronto en la temporada, cuando el equipo ha hecho una labor brillante y ha trabajado duro".

"Pienso que podría haber sido más cortés", indicó a Sky Sports F1 el campeón de la temporada 2016 de Fórmula 1, quien también vivió algo similar en Mercedes con Lewis Hamilton cuando se enzarzó en una lucha que acabó con él retirándose tras conquistar el título del Gran Circo.

Sea como fuere, Max Verstappen continúa en la primera posición de la clasificación general con un punto de ventaja sobre Sergio Pérez, mientras que Red Bull conserva el liderato con más comodidad respecto a Aston Martin, una nueva fuerza que se ha unido a la pelea por los lugares del podio.

