Verstappen "no estaba de acuerdo" con el despido de Lawson de Red Bull F1

En el espacio de un año, Max Verstappen habrá tenido tres compañeros de equipo diferentes, y un cuarto se unirá a él en 2026. Después de que Sergio Pérez se quedara fuera de la escudería de Milton Keynes, la promoción de Liam Lawson para la temporada 2025 se convirtió en un fiasco, ya que el neozelandés se encontró casi instantáneamente como perdedor del juego de la silla, y finalmente fue enviado de vuelta a Racing Bulls después de sólo dos grandes premios para Red Bull, sin anotar un solo punto.

Esta rápida decisión, tomada tras la cita de Shanghái, y el ascenso de Yuki Tsunoda en su lugar, no contó en su momento con el beneplácito del tetracampeón. "Dos carreras para un compañero de equipo, no estaba de acuerdo con eso en ese momento", reveló recientemente el holandés en una larga entrevista difundida por la televisión neerlandesa 'Viaplay'.

"Porque al final, estás arruinando la oportunidad de alguien en un equipo puntero. Tengo que decir que Liam se ha recuperado bien en Racing Bulls. Porque también podría haberse dicho a sí mismo: 'Olvídalo, ya no me importa nada'. Pero dos carreras es demasiado pronto para tomar una decisión. Al final, llegó Yuki. Y eso demuestra lo complicado que fue".

Aunque Sergio Pérez aguantó en ese asiento durante mucho tiempo, llegando incluso a ganar cinco carreras, su descenso al abismo en 2024 no fue un accidente ni el final de un ciclo. Al contrario, las dificultades experimentadas en su lugar por sus sucesores demostraron que el segundo asiento de Red Bull se estaba volviendo imposible de domar.

¿Empezaron los compañeros de equipo de Verstappen adoptando la misma puesta a punto que él? "Lo intentan, pero cada piloto siempre tiene su propio estilo", respondió el vigente subcampeón. "Yuki siempre conduce con un poco más de subviraje. Pero, en algún punto, sigue yendo en la misma dirección".

Lawson sólo duró dos Grandes Premios con el RB21. Foto de: Red Bull Racing

Por otro lado, el holandés confesó que mira "poco" los datos del otro lado del garaje, y apunta a otros aspectos para intentar explicar la situación "La diferencia es también la forma en que construyes un fin de semana, y la forma en que trabajas con tu ingeniero. Porque realmente todo se reduce a los detalles. En Abu Dhabi, de FP1 a FP3, no estaba totalmente satisfecho. Y al final, con cambios muy pequeños, encontramos dos décimas. Pero esas dos décimas son algo enorme".

Verstappen y la ley del número 1

Max Verstappen sabe que su liderazgo en Red Bull nunca ha estado en duda, ya que ganó el título cuatro años seguidos antes de ser despojado de él por apenas dos puntos hace unas semanas. Los giros de guion en las últimas temporadas nunca han puesto a su equipo en una situación como la que vivió McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, pero Max tiene una opinión clara al respecto.

"Si yo fuera jefe de equipo, claramente pondría un número 1 y un número 2", sentenció. "Pero, obviamente, un número 2 que pueda sumar suficientes puntos para disputar el campeonato de constructores".

Preguntado por la perspectiva de formar alineación a partir de ahora con el piloto francés Isack Hadjar, Verstappen piensa que la situación será "muy diferente" en 2026, el año de la revolución reglamentaria: "En ese sentido, creo que es el momento adecuado para ascender [a Red Bull]".