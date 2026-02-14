Verstappen no está 100% seguro de participar en las 24 Horas de Nürburgring 2026
Max Verstappen afirma que quiere disputar las 24 Horas de Nürburgring en 2026 y celebra que los organizadores hayan movido la carrera preparatoria para adaptarla a su calendario de Fórmula 1, pero todavía no puede confirmar su participación.
Max Verstappen aún no se ha comprometido plenamente a competir en las 24 Horas de Nürburgring en 2026, a pesar de que los organizadores hayan cambiado la fecha de la carrera preparatoria para adaptarse al calendario de Fórmula 1 del neerlandés.
El cuatro veces campeón del mundo de F1 está interesado en disputar una prueba previa para preparar la cita principal y ganar experiencia con los cambios de piloto y las paradas en boxes. Aunque actualmente está trabajando para que sea posible, todavía no ha podido confirmarlo definitivamente.
De cara a la temporada 2026 de F1, Verstappen fue contundente con su opinión sobre la nueva normativa, asegurando que no dudaría en abandonar el campeonato si los nuevos monoplazas no le resultaban divertidos. Tras completar un par de jornadas de test de pretemporada en Bahrein, afirmó que era como "la Fórmula E con esteroides" y "no muy divertido" de pilotar.
"Quiero decir, viéndolo ahora, al menos allí puedes ir a fondo sin tener que estar pendiente de la batería", señaló cuando le preguntaron por competir en las 24 Horas de Nürburgring.
"Quiero decir, quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero todavía no puedo confirmarlo.
"Pero es genial por parte de los organizadores que hayan cambiado la fecha. Porque creo que si lo hago, necesito una carrera de preparación en comparación con los pilotos que llevan tiempo haciéndolo y tienen un poco más de experiencia. Además, para mí, hacerlo con un coche nuevo que no he conducido allí, en el Nordschleife, creo que necesitas una carrera simplemente para aprender los procedimientos.
"Incluso para mí hacer una parada en boxes, realizar un cambio de piloto… quiero decir, normalmente no hago eso. Así que todos esos pequeños detalles, simplemente quiero prepararlos bien para luego participar potencialmente en las 24 Horas."
