Fórmula 1 GP de Las Vegas

Verstappen se niega a mostrar sus pulsaciones pese al acuerdo de la F1: "No es asunto de nadie"

Max Verstappen no participará en el experimento que permitirá mostrar las pulsaciones de los pilotos de F1 a los aficionados a partir del próximo año. Para el neerlandés, es "una cuestión de privacidad".

Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 15:13

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Antes del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 anunció una colaboración con WHOOP. Varios pilotos llevarán dispositivos de seguimiento de la salud de esta empresa, cuyos datos se mostrarán en directo durante las retransmisiones televisivas a partir de 2027.

Sin embargo, esta última parte será completamente voluntaria, por lo que la decisión quedará en manos de los propios pilotos. Según los responsables de la iniciativa, al menos un puñado de pilotos de F1 ya se han comprometido a participar en el proyecto, pero Max Verstappen no está entre ellos.

Durante la jornada de atención a los medios en Las Vegas, el cuatro veces campeón del mundo dejó claro que, desde su punto de vista, sus datos personales no son asunto de nadie más.

"No voy a participar. No utilizo ningún dispositivo, tampoco para entrenar, no uso nada. Para empezar, no me gusta que me monitoricen y sé cuándo estoy cansado", explicó Verstappen.

"Si otros pilotos quieren compartir esos datos, perfecto. Pero a mí no es algo que me guste, ni tampoco algo que quiera que la gente vea o que yo quiera mostrar".

Preguntado por si se trataba de una cuestión de privacidad, el piloto de Red Bull continuó: "Sí, también por eso. La gente no necesita saber cuáles son mis pulsaciones. ¡Ni siquiera yo quiero saber cuáles son mis pulsaciones! Sé cuándo están altas y cuándo están bajas".

"Para mí, sin duda es una cuestión de privacidad, pero, como he dicho, tampoco utilizo estos dispositivos en mi vida privada para entrenar".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, no todos los pilotos están en contra de la idea. Charles Leclerc, por ejemplo, ya ha indicado en Las Vegas que los aficionados podrán ver sus datos durante las retransmisiones en directo del próximo año.

"No tengo nada que ocultar en particular. Evidentemente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo utilizando el dispositivo para controlar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy dentro del coche", explicó.

En cierto modo, Leclerc incluso está satisfecho con el acuerdo, ya que ahora se permite oficialmente llevar el dispositivo mientras pilota. Ferrari ya tenía una colaboración con WHOOP, pero los pilotos ya no tendrán que llevar los dispositivos de forma discreta mientras conducen.

"Ahora hay un dispositivo certificado por la FIA que podemos llevar mientras pilotamos sin tener que esconderlo. Es algo positivo, al menos para mí, porque es muy útil. Mostrar esos datos a todo el mundo es otra cuestión que seguramente discutiremos, pero personalmente no tengo ningún problema con ello".

Por su parte, el piloto de Mercedes, George Russell, se sitúa en un punto intermedio y considera, sobre todo, que los datos deben interpretarse en su contexto adecuado. No se opone a la idea tan rotundamente como Verstappen, pero entiende ambas perspectivas: como aficionado, le gustaría verlo, aunque como deportista tiene sus reservas.

"Desde un punto de vista neutral, si estuviera sentado en el sofá, creo que disfrutaría mucho viéndolo. Pero cada persona es diferente. Las pulsaciones de alguien de 45 años probablemente serán bastante más bajas que las de alguien de 18", explicó.

George Russell, Mercedes

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Y cuando estés en la parrilla, dirás que Fernando Alonso está más frío que el hielo cuando se apagan los semáforos porque sus pulsaciones son mucho, mucho más bajas. Pero si metes a mi padre en el coche, que tiene 72 años, sus pulsaciones serán todavía más bajas que las de Fernando. Y hasta las personas de la misma edad tienen frecuencias cardíacas diferentes".

Por tanto, según Russell, existe el riesgo de que los aficionados vean las cifras y saquen conclusiones equivocadas.

"No tenía muy claro qué podía aportar realmente, porque todos somos muy diferentes", explicó. "Pero va a generar una narrativa que será positiva para algunos y negativa para otros. Tengo la suerte de que diría que mis pulsaciones están en el lado más bajo, pero puedo ponerme en el lugar de un piloto cuya frecuencia cardíaca natural sea 20 pulsaciones más alta que la de otro".

"Así que sí, desde el punto de vista de un espectador neutral, creo que está bien, pero como deportista... No voy a decir que no. Creo que estamos bien tal y como estamos".

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