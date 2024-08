Verstappen y McLaren, con razones para ser los favoritos tras el verano

Los catorce grandes premios de F1 celebrados de marzo a julio ofrecieron dos guiones diferentes. Los veredictos de las seis primeras carreras de la temporada se ajustaban a la temporada 2023, con un Red Bull Racing en plena forma capaz de lograr (con Max Verstappen) cuatro victorias en las cinco primeras carreras, incluyendo tres dobletes completados por un buen Sergio Pérez. Parecía el remake de una película ya vista, un mundial destinado al dominio de SuperMax y de otra criatura perfecta de Adrian Newey, pero de repente todo cambió.

Una vez concluida la primera fase de actualizaciones técnicas, la temporada tomó un rumbo muy diferente, claramente radiografiado por los números de la clasificación general. En vísperas del fin de semana de Imola (primera prueba europea), Red Bull lideraba la clasificación de constructores con un margen de 52 puntos sobre Ferrari, 115 sobre McLaren y 175 sobre Mercedes. En las ocho carreras siguientes, Red Bull perdió 73 y 33 puntos respectivamente frente a McLaren y Mercedes, mientras que consiguió aumentar su ventaja (en 11 puntos) sobre Ferrari.

Clasificación de constructores en los 8 últimos Grandes Premios

McLaren 242 Mercedes 202 Red Bull 169 Ferrari 158

El vuelco ha sido tan drástico que McLaren es ahora el gran favorito para ganar el título de constructores a pesar de tener que remontar todavía un déficit de 42 puntos. Desequilibra tanto la predicción de los insiders el análisis de los puntos que McLaren se ha dejado por el camino debido a diversos errores cometidos por el equipo, los pilotos y favorecidos en algunos casos por circunstancias no siempre favorables. "Potencialmente ya deberían haber estado en cabeza", comentaba un ingeniero de un equipo rival, "y si nos basamos en el potencial técnico del monoplaza incluso Lando debería haber estado en la lucha por el mundial".

Antes de analizar la clasificación de pilotos, hay otro veredicto que podría resultar una rotunda sorpresa, y es la tercera posición, ocupada ahora por Ferrari. A menos que se produzca un cambio drástico de rumbo, es difícil que la Scuderia piense que puede plantar cara a los que le preceden, pero al mismo tiempo la tendencia de las últimas carreras dice que también es importante guardarse las espaldas ante un Mercedes que se ha vuelto amenazador. En las tres horas siguientes a la bandera a cuadros del GP de Bélgica, Ferrari vio cómo su ventaja sobre la 'estrella' se reducía a 56 puntos, para volver a ser de 79 tras la descalificación de George Russell. El margen sobre el papel es tranquilizador, pero si se leen las clasificaciones de las seis últimas rondas resulta que Mercedes ha recuperado 77 puntos sobre los del Cavallino.

Clasificación de constructores de los 6 últimos Grandes Premios

McLaren 182 Mercedes 170 Red Bull 132 Ferrari 93

Pasemos al campeonato de pilotos. Ahí, la situación del líder Verstappen parece mucho más sólida que la de Red Bull en el campeonato de constructores. Max es la única variable que no se ha tambaleado desde el inicio de la temporada, pero la suya es una excepción. Si leemos la clasificación de pilotos actualizada hoy y la comparamos con la que había tras el Gran Premio de Miami, parecen dos temporadas distintas. Tras Miami por detrás de Verstappen, con 136 puntos, seguían Pérez (103), Leclerc (98), Norris y Sainz (83) y Piastri, con solo 41 puntos. Lejos estaba Hamilton, con 27 puntos. La temporada europea ha cambiado drásticamente los valores en la parrilla, aunque Verstappen sigue confirmándose como el piloto con mejor parcial desde la prueba en Imola hasta Spa.

Clasificación de pilotos últimos 8 Grandes Premios

Verstappen 141 Piastri 126 Hamilton 123 Norris 116 Leclerc 79 Sainz 79 Russell 79 Pérez 28

Lo que deja tranquilo al campeón del mundo es, sobre todo, el amplio margen que ha acumulado en el primer tercio de la temporada. Un margen crucial, ya que en los últimos cuatro grandes premios ha cedido 22 puntos tanto ante Piastri como ante Hamilton, sin ganar ninguna carrera y abandonando el podio tanto en Hungría como en Bélgica. A favor de Max ha jugado un factor externo crucial para su situación en la clasificación, como es la falta de punch de Norris, quizás una de las grandes decepciones antes del parón.

La clasificación parcial de los últimos cuatro grandes premios es muy indicativa del estado de forma de Norris: tanto Piastri como Hamilton sumaron 80 puntos, Verstappen 58 y Lando sólo 49. Si Norris hubiera rendido al nivel de su compañero de equipo, hoy estaría a -47 de Verstappen, un margen que no deja de ser alto, pero no suficiente para permitirle a Max dormir tranquilo. De aquí también se desprende cuál será el verdadero objetivo de McLaren en las últimas diez carreras, que es hacer suyo el título de constructores. Para la clasificación de pilotos, la única variable que realmente podría reabrir todo sería un doble abandono o doble cero de Verstappen, un escenario que no es imposible pero que parece sin duda improbable.

Clasificación de pilotos de los últimos 4 Grandes Premios

Piastri 80 Hamilton 80 Verstappen 58 Norris 49 Sainz 46 Russell 35 Leclerc 29 Pérez 20