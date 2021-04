Verstappen pide que la FIA aclare "el caos" de los límites de pista

El piloto de Red Bull y Lewis Hamilton se enzarzaron en una lucha cerrada durante el Gran Premio de Bahrein, que se resolvió de forma controvertida. Verstappen adelantó al inglés por el exterior de la curva 4 a falta de cuatro vueltas, pero en la maniobra sobrepasó los límites de la pista y tuvo que devolverle la posición. El de Mercedes fue capaz de mantenerse delante y conseguir la victoria por 0,7 segundos de margen.

Durante toda la carrera, Hamilton superó los límites de la pista de forma regular en la curva 4, después de que el director de carrera de la FIA, Michael Masi, publicara en sus notas de la prueba que el domingo no se controlarían los límites de la pista allí, al contrario que en los entrenamientos y la clasificación.

Sin embargo, una pregunta de Red Bull por la frecuencia con la que Hamilton superaba los límites de la pista hizo que Dirección de Carrera advirtiera a Mercedes de que estaba ganando ventaja, sugiriendo un cambio de criterio a mitad de la carrera.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, y el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, cuestionaron el enfoque sobre los límites de la pista después de la primera cita del calendario.

Horner señaló que los límites de pista no deberían ser "una zona gris", mientras que Wolff también pidió más claridad.

Verstappen dijo que no pensaba que fuera correcto cambiar las directrices durante la carrera, habiéndose ajustado a una trazada diferente a la de Hamilton al pasar por la curva 4 durante gran parte de la carrera.

Max Verstappen, Red Bull Racing

"Las cosas se pueden resolver fácilmente si se pone un muro ahí o grava, eso ayudaría mucho", indicó Verstappen.

"En la clasificación tuvimos que ajustarnos al límite establecido por el piano, y así lo hice en la carrera para hacerlo correcto, pero luego escuché que Lewis se estaba yendo largo, así que lo hice durante dos vueltas. Luego se nos prohibió hacerlo más".

“Pienso que no se deberían hacer cambios a lo largo de la carrera. O te puedes ir largo o no. Entiendo, por supuesto, que mi adelantamiento fue por fuera de los límites de la pista, así que no está bien”.

"Pero si no se puede ganar ventaja adelantando, ¿por qué se permite hacerlo yendo solo? Eso es lo que pienso que no es correcto”.

Masi afirmó tras la carrera que no había cambiado las directrices durante la misma, diciendo que Hamilton corrió el riesgo de incumplir el reglamento por sacar una ventaja reiteradamente. Pero Verstappen dijo que quería discutir el asunto durante la reunión de los pilotos del viernes en Imola.

"Hablaremos al respecto de eso con los pilotos y también con Michael, y veremos qué sale de ahí", comentó Verstappen. “Creo que en la carrera fue un poco caótico. Antes de ese momento todo fue muy estricto y lo manejamos bien”.

"Pero en la carrera, durante 30 vueltas o así, Lewis se estaba yendo largo, y con eso ganas tiempo. Lo intenté durante dos vueltas y luego me dijeron que no lo hiciera, así que resultó un poco extraño”.

“Sobre mi adelantamiento, creo que sí, era totalmente comprensible (la sanción)".

