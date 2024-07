"Verstappen va más allá del código no escrito de los pilotos, su padre le moldeó"

El accidente entre Verstappen y Norris marcó el desenlace del GP de Austria de F1, y amenaza con convertirse en el tema de conversación durante mucho tiempo dadas las consecuencias. El de McLaren F1 tuvo que abandonar y el Red Bull, después de parar en boxes, continuó para ser quinto, sin que le afectara la sanción de 10 segundos impuesta por los comisarios.

El expiloto Johny Herbert era uno de esos comisarios de la FIA, y en declaraciones a Coin Poker, analizó lo ocurrido, el comportamiento del holandés y lo que pudieron hacer ellos ante lo ocurrido. Herberte asegura, además, que estaban a punto de imponer 5 segundos a Lando Norris por límites de pista cuando llegó el toque, razón por la que lo anunciaron después.

Herbert arranca admitiendo la culpa de Verstappen, al que compara con otros pilotos históricos: "Fue culpa de Max. Es un piloto duro. Es muy, muy difícil de batir, intimida a todo el mundo. Esa intimidación es algo que siempre han hecho Hamilton, Schumacher, y Ayrton Senna. Cuando te enfrentas a Max, hay un punto si eres Lando en el que tienes que decir: 'Estoy aquí. Estoy a tu lado. Estás intentando sacarme de la pista. Y no me voy a mover".

Para el comisario, Norris hizo lo correcto, no moverse, y así ha mandado un mensaje a Max Verstappen de que no se achantará. Respecto a que Verstappen viera injusto el castigo, declaró: "Estoy seguro de que reflexionará y, una vez que haya tenido tiempo de pensarlo y de ver el vídeo, entenderá que no es una situación en la que pueda volver a meterse porque podría perjudicar sus opciones de ganar el título este año".

(Mira las fotos del accidente Norris-Verstappen)

28

Herbert explicó cómo ve a Verstappen siempre yendo al límite, quizás más allá de lo ético pero a su vez al borde del reglamento. "Fue deliberado, por eso uso la palabra intimidación, porque va al límite sin meterse en problemas. Pero siempre ha sido así".

"Me gusta la competición porque creo que es una parte muy importante de las carreras. Pero a veces no me gusta cuando se llega al punto de forzar la salida de otro coche de la pista. No se trata de eso. Se trata de colocar el coche, él coloca el coche muy bien, pero tiene esa tendencia a poner a los demás en una posición que va más allá del código no escrito de los pilotos. Eso es lo que vimos en Austria", continuó.

Para el inglés, los 10 segundos era la máxima sanción que se podía poner, y considera que las jugadas anteriores de Verstappen, que llevaron a Norris a salirse fueron lo suficientemente astutas: "La frenada de Verstappen no fue clara, fue inteligente para evitar otro castigo por nuestra parte. Lo bueno con alguien como Max es que aunque no esté de acuerdo, encontrará una manera de usar sus armas de una manera diferente. Como comisarios, nos fijamos en su frenada y no estaba claro. Fue inteligente y justo, y sólo hizo que fuera un poco más difícil para Lando elegir si iba a la izquierda o a la derecha en una curva en particular".

Una opnión generalizada, que comparte Herbert, es que esto marcará un antes y un después: "Hasta Austria, Max siempre había ganado. Ahora ya no gana. Será interesante ver cómo responde Lando. Ahora estará en un mejor lugar después de lo que ha pasado. Se ha dado cuenta de que sabe que tiene una oportunidad de vencer a Max en su propio juego. Será fascinante verlo".

Lo que tiene claro Herber es que Verstappen no cambiará su mentalidad: "Probablemente no. Y no cambiará su forma de correr. Ningún piloto antes, como Michael Schumacher, cambió su enfoque.

Y no quiero que él lo haga. Me parece muy emocionante. Es sólo que cuando llega a ese punto, sólo se le pude culpar a él. Para todo el mundo estaba claro, pero él no cambiaría".

"Jos Verstappen (padre de Max) habría visto pilotar a Michael Schumacher de primera mano y ha inculcado el estilo de conducción del alemán a su hijo. Mira los incidentes de Michael con Damon Hill y Jacques Villeneuve, por ejemplo. Hacía lo que fuera para beneficiarse de una situación determinada. Jos, su padre, pilotó con Michael en Benetton y habría visto de primera mano cómo actuaba Michael en esos incidentes".

"Me lo imagino diciéndole a Max en sus tiempos mozos: 'Quiero que conduzcas e intimides a todo el mundo fuera del circuito con eficacia. Asegúrate de ganar la carrera siendo el piloto más duro'. La forma de pilotar de Max habrá sido moldeada en gran medida por la aportación de Jos y sus propias experiencias del pilotaje con Michael Schumacher. Nunca cambiará. Está arraigado en él", concluyó.