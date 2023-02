¿Será Max Verstappen jefe de equipo en un futuro en la F1?

Cargar el reproductor de audio

La vida de Max Verstappen en la Fórmula 1 comenzó desde muy temprano, ya que con tan solo 17 años recién cumplidos ya estaba a lomos de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo, cuando se estrenó con Toro Rosso en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de 2014. Desde entonces, el neerlandés solo ha acumulado éxitos, desde ser el más precoz en ganar una carrera hasta cosechar dos títulos mundiales con Red Bull.

Sin embargo, el holandés no ha ocultado nunca su intención de dejar el Gran Circo cuando ya no sintiera motivación, porque, como él mismo reconoció, el objetivo de ser campeón del mundo ya estaba conseguido. Por ese motivo se le preguntó si sería una buena idea pasarse al otro lado del muro en algún instante, como ya hiciera otro piloto histórico que tiene algún que otro campeonato, como Alain Prost, quien fundó Prost Grand Prix, una escudería que tuvo cinco años de vida entre 1997 y 2001.

El bicampeón fue claro en su respuesta a la CNN, y aseguró que no tenía en la mente ser jefe de equipo, al menos, en el lugar en el que ha hecho historia: "No, no en la Fórmula 1. También me gustan otras formas del automovilismo, como las carreras de resistencia".

"La Fórmula 1 ha sido una gran parte de mi vida durante mucho tiempo, tenemos que viajar demasiado y habrá más grandes premios en el futuro", reconoció el neerlandés de Red Bull. "En ese punto surge la pregunta de si vale la pena pasar tanto tiempo lejos de la familia y los amigos para perseguir todavía más los éxitos".

De esa forma, Max Verstappen no descarta desembarcar en campeonatos de la talla del WEC o la IMSA, que están ganando bastante poder entre los fabricantes debido a las modificaciones en los reglamentos. Tampoco hay que descartar que el holandés deje por completo su vida en los circuitos para, simplemente, relajarse con todo lo que ha conseguido, como ser, por el momento, el 17º piloto en hacerse con dos coronas mundiales, y ser el sexto de la lista con más carreras en lo más alto del podio, y todo, con tan solo 25 años.

