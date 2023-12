Verstappen ya habla de sí mismo como jefe de equipo: "Sin tonterías"

Por ahora, Max Verstappen tiene asegurado un asiento de Fórmula 1 en Red Bull para los próximos años, ya que tiene contrato hasta finales de 2028. Sin embargo, el piloto holandés ya ha expresado su objetivo de crear su propio equipo de carreras en las competiciones de GT.

No se trata necesariamente de competir él mismo en ese equipo, sino también de ofrecer a jóvenes talentos -incluidos los del mundo del simracing- oportunidades reales en el automovilismo. En declaraciones al diario alemán Blick, Verstappen reconoció que crear su propio equipo de GT siempre ha sido "mi objetivo".

"No necesariamente quiero pilotar yo, pero quiero construir algo grande y dar una oportunidad a los pilotos con talento", explicó el holandés. "Eso no significa que quiera ayudarles a llegar a la Fórmula 1, sino simplemente ayudarles a progresar en el mundo de las carreras. Hay tantas categorías en el automovilismo en las que puedes divertirte y tener éxito. Siendo un piloto profesional también puedes ganarte la vida con otras cosas, no sólo en la F1", añadió.

Fuera de pilotar, el de Red Bull tendrá que supervisar a su equipo desde el garaje. El ganador de 54 carreras en la F1 ya sabe entonces qué tipo de jefe de equipo será: "Yo sería un jefe sin pelos en la lengua. Sin tonterías. Quizá un poco anticuado, porque lo importante es el rendimiento y no lo conectado que estés en las redes sociales. Sólo quiero ganar y eso es lo más importante".

A lo largo de su paso por la Fórmula 1, Verstappen ha podido aprender de dos jefes de equipo: Franz Tost en su etapa con Toro Rosso y Christian Horner con Red Bull. El primero dejó de ser director de equipo en el GP de Abu Dhabi, pero continuará en segundo plano como asesor.

En los métodos de trabajo de Franz Tost, Verstappen sí ve una inspiración: "Sólo pasé buenos momentos con él. Franz seguía siendo de la vieja escuela, sólo le interesaba el rendimiento y no el espectáculo y todas esas cosas que distraen de las carreras. También estaba siempre en estrecho contacto con los ingenieros y les dejaba claro cuando el rendimiento no era bueno".

"Nunca fue un jefe de equipo que quisiera hacerse un nombre y ser el centro de la atención. Franz siempre fue sincero y hablaba abiertamente de todo. Siempre sabías a qué atenerte. Así es como debe ser en la vida", concluyó el actual campeón del mundo de Fórmula 1.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Franz Tost, director del equipo Toro Rosso, y Max Verstappen, Toro Rosso

