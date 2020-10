Verstappen, desatado, insulta a Sainz y Stroll en Portugal

Durante la FP2, Stroll y Verstappen protagonizaron un accidente en la curva 1. Al momento de llegar al vértice, la delantera izquierda del holandés tocó la trasera derecha del canadiense, provocando un trompo al de Racing Point, mientras que el de Red Bull regresó a boxes con daños.

Verstappen demostró su enfado por el incidente a través de la radio utilizando palabras mal sonantes que fueron silenciadas por la transmisión de TV.

El holandés dijo: “¿Este cabrón está ciego? ¿Qué coño le pasa? Jesucristo. Es un retrasado, un mongol. Tengo daños en el coche".

Los insultos de Verstappen fueron criticados por los fans de la Fórmula 1 a través de las redes sociales.

Además, el holandés calificó de "gilipollas" a Carlos Sainz en los primeros compases de la sesión, después de que el español de McLaren bloqueara frenos delante de él.

Cuando se le preguntó sobre la elección de las palabras y se le sugirió que podrían haber ofendido a gente, Verstappen respondió: "No es mi problema".

No es la primera vez que el holandés recibe críticas por su lenguaje. En el Gran Premio de Estados Unidos de 2016 se refirió a Garry Connelly, un comisario de la FIA, como un “mongol”, después de que perdiera un podio por una sanción.

Verstappen dijo más tarde que "no quiso decir nada malo" con sus comentarios y que "no quiso herir a nadie".

Así fue la conversación de radio de Verstappen tras el accidente con Stroll

Verstappen: "¿Este cabrón está ciego? ¿Qué coño le pasa? Jesucristo. Es un retrasado, un mongol. Tengo daños en el coche”.

Ingeniero: “Box OK. Banderas rojas, por favor recarga".

Verstappen: “Él jodió su vuelta. Yo estaba preparando mi vuelta y él simplemente jodió mi vuelta abriendo el DRS y permaneciendo en la trazada normal. No tuvo respeto. Pero bueno, no importa”.

Verstappen y Stroll tuvieron que declarar ante los comisarios de la FIA por el incidente, que está bajo investigación.

"Para ser sincero, no quiero hablar demasiado de eso porque me sorprendió mucho", dijo Verstappen. “Simplemente se fue al interior mientras yo me acercaba a él. No sé adónde tenía que haber ido yo".

“Estaba comenzando mi vuelta, y él acaba de terminar la suya. Veremos qué pasa. Era la segunda sesión de libres y es una pena que tuviéramos el incidente porque fue muy innecesario".

