Verstappen, declarado inocente y sin sanción para Zandvoort

Los aficionados holandeses respiran tranquilos. Y es que, según empezaba la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Países Bajos, recibieron la noticia de que Verstappen no era sancionado por haber adelantado a Lance Stroll en la FP2 del viernes.

En la mañana del sábado, el piloto de Red Bull y su equipo fueron convocados ante comisarios por haber superado en pista al Aston Martin de Stroll cuando la segunda sesión fue neutralizada con bandera roja ante la avería de Hamilton.

Y, tras escuchar al representante de Red Bull (el director deportivo Jonathan Wheatley) y al propio Max, los comisarios han decidido que no hay sanción (No further action), señalando que Verstappen aún no era consciente de la bandera roja cuando, por la inercia de la velocidad de su coche, pasó a Stroll.

El comunicado de los comisarios sobre la acción de Verstappen en Zandvoort

"El Sistema de Dirección de Carrera indica que la bandera roja y las luces rojas se activaron a las 15:10:12. Cuando Verstappen pasó por el panel de luces 14 (que es anterior al punto del adelantamiento), aún no estaba iluminado".

"Cuando Verstappen se acercó a la parte trasera del coche (a pocos metros) de Stroll, la luz roja del volante de Verstappen se activó".

"En ese momento, la velocidad de Verstappen era de 260 km/h y la de Stroll de 110km/h, una diferencia de 150 km/h. En ese punto, la telemetría muestra que Verstappen levantó y frenó inmediatamente".

"Debido al delta de velocidad, el impulso de Verstappen le llevó a superar a Stroll. Simultáneamente, el panel luminoso 15 (que muestra el color rojo) se hizo visible para Verstappen. Aproximadamente a las 15:10:17 el equipo comunicó por radio a Verstappen la bandera roja".

"Nuestra conclusión es que el piloto del coche 33 tomó todas las medidas razonables para cumplir con el reglamento en el sentido de que redujo inmediatamente la velocidad de manera segura en la primera oportunidad que tuvo tras la primera indicación de la bandera roja, incluso antes de ver una bandera roja o un panel luminoso en rojo, y eso está conforme con los requisitos del Código (Art 2.5.4.1 b del Apéndice H del Código Deportivo Internacional)".

Si Verstappen hubiera sido declarado culpable de infringir las normas, es probable que se le hubiera impuesto una sanción en la parrilla de salida para su carrera en casa en Zandvoort, un circuito donde la posición de salida se antoja súper importante.