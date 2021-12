Verstappen responde a la teoría de la 'ventaja' de experiencia de Hamilton

Después de un año en el que ha sido el gran protagonista, Max Verstappen llega al penúltimo fin de semana con el primer 'match ball', es decir, la primera oportunidad de proclamarse campeón matemáticamente.

Las cuentas no son sencillas y de hecho las apuestas ahora están favorables a Hamilton visto el potencial del coche de Mercedes, pero aun así el neerlandés promete dar batalla.

Y si la lucha ha sido intensa dentro de la pista, fuera no hemos visto un duelo más suave. Lewis Hamilton ha intentando, como ya hiciera con otros rivales, tratar de desequilibrar mentalmente al #33, que ha demostrado no ser susceptible.

Después de que el de Mercedes dijera que es una ventaja para él haber luchado por tantos títulos (ha ganado siete y llegó a la última carrera de otros dos mundiales con opciones), Verstappen respondió a la sugerencia de que al estar en su primer asalto al campeonato notará la presión.

Cuando le preguntaron este jueves en el circuito de Yeda cómo aborda esa falta de experiencia en situaciones al límite, Verstappen contestó: "Bueno, creo que es natural que cuando estás en una etapa así de tu carrera, estás mejor preparado de lo que estabas en la primera o segunda. Es una progresión natural y muy normal, es lógico que Lewis ahora esté mejor preparado que cuando estaba peleando por su primer título".

Pero tras dar ciertamente la razón al #44, explicó: "Pero yo también me siento mucho mejor preparado y con más experiencia que cuando llegué a la Fórmula 1. Así que no, no creo que suponga una gran diferencia, porque de lo contrario ya se habría demostrado a lo largo de la temporada".

Verstappen admite que la experiencia es un grado: "Y sí, por supuesto, como piloto siempre sigues aprendiendo, incluso cuando tienes 30, 35 o 40 años. Siempre pienso que, como piloto, aprendes a través de las experiencias, no es que te vuelvas más rápido, pero tal vez conoces o entiendes o manejas ciertas situaciones o te preparas mejor. Es bastante normal".

Al neerlandés también le preguntaron este jueves en el GP de Arabia Saudí si se siente un piloto diferente tras la temporada que está viviendo, y dijo que lo único distinto era el protagonismo que tenía durante las carreras.

"No, no me siento diferente. Por supuesto, ha sido un gran año para nosotros. Tuvimos muchos buenos momentos y eso siempre es mejor. El año pasado fue bastante aburrido para mí, porque básicamente todo el tiempo rodaba solo, en la tercera posición. Hacía una parada extra y seguía siendo tercero, así que no me pasaban muchas cosas. Y así no es como te gusta correr, pero es lo que hay cuando un equipo es muy dominante".

Ante el poderío de Mercedes en la era turbo híbrida, Verstappen defiende el trabajo realizado por Red Bull y asegura que, aunque no ganara el título, sería una temporada muy buena para ellos: "Es por eso que creo que este año cambiamos las cosas, mejoramos el coche, y estar en esta pelea por el título hasta el final es muy impresionante por nuestra parte, y por supuesto seguiré tratando de disfrutarlo en las dos últimas carreras. Porque no importa dónde terminemos, hemos tenido una muy buena temporada como equipo".

Contestando a la pregunta de si se ve más fuerte luchando contra Hamilton, dijo que en realidad la batalla había hecho bien a la categoría y a sus aficionados: "Creo que luchar contra Lewis en general ha sido bueno para la F1. Ya sabes, un chico joven contra el campeón establecido, un múltiple campeón. Y creo que es muy emocionante. Para mí, al final, no importa si estás luchando contra alguien de mi edad o un campeón, sabes que ambos son grandes pilotos. Alguno podría haber tenido un poco más de suerte en general para estar en un buen coche durante más tiempo, pero eso no quita que sean un gran piloto".

Sobre el ambiente planea la posibilidad de que el mundial se decida, como otros en la historia, por un accidente entre los dos candidatos. Alguien que vivió eso y que ve posible que se repita es Damon Hill. Reflexionando sobre ello, y para finalizar, Verstappen concluyó: "Obviamente no pienso en eso. Estoy aquí para concentrarme en sacar el mejor rendimiento de mí y del coche. Y luego veremos dónde terminamos".

