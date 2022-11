Hamilton tuvo "cero intención" de dejar espacio, dice Verstappen

Cargar el reproductor de audio

El actual campeón del mundo intentó arrebatarle el segundo puesto a Lewis Hamilton en la primera resalida tras el coche de seguridad, pero después de trazar en paralelo la primera curva a izquierdas, sus dos monoplazas colisionaron.

Tras intentar un adelantamiento por el exterior de la curva 1, el holandés se encontró con un piloto británico que cerró el vértice en la curva 2 y ambos chocaron. Después de una investigación de Dirección de Carrera, los comisarios sancionaron a Verstappen con cinco segundos.

Hablando sobre el incidente, el neerlandés dijo que tenía la intuición de que las cosas no iban a salir bien en cuanto se colocó rueda a rueda con el de Mercedes.

"Simplemente lo noté, tan pronto como me puse junto a él, vi que no tenía intención de dejarme espacio", explicó el de Red Bull. "Y vale, si no me deja espacio, ¿vamos a chocar?".

"Pensé que después del año pasado, tal vez nos habíamos olvidado de todo y que por fin podríamos correr juntos, ya sabes. Porque, en primer lugar, cuando me puse a su lado, pensé: 'Vale, vamos a hacer una buena pelea esta vez'".

"Pero luego es algo que como piloto notas, si va el otro te va a dejar espacio o no. Y hubo cero intención de dejarme espacio por su parte", aseguró el holandés.

Cuando se le preguntó por la penalización de cinco segundos, Max Verstappen dijo que estaba sorprendido de que los comisarios llegasen a la conclusión de que él tenía mayor culpa.

"Sí, para ser sincero, me sorprendió cuando me dijeron lo de la sanción de cinco segundos", explicó. "Quiero decir, no estaba molesto. Pero si me preguntan, '¿lo volverías a hacer?' Por supuesto".

Reflexionando un poco más sobre la posición de los coches, el de Red Bull aseguró que Hamilton podría haberle dado más espacio sin perder la posición.

"Yo estaba, diría, que un 85% en paralelo con él, y mi intención siempre es no chocar", comentó. "Pero como ya he dicho antes, podía notar que no me iba a dejar espacio en esa curva. Y así fue, chocamos".

"Si se hubiera movido un poco, probablemente habría mantenido la posición de todos modos. Y es una pena".

"Quiero correr. Quiero tener buenas peleas en pista, pero cuando el otro no quiere colaborar contigo...", concluyó un decepcionado Verstappen tras el GP de Sao Paulo 2022 en Brasil.