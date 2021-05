'¿Podrá Verstappen con Hamilton?', por Manu Franco

No hace falta, a veces, preguntar o saber, con solo sentir ya es suficiente. Imaginemos que vemos a Lewis Hamilton paseando por la Gran Vía de Madrid rodeado de personas que no son aficionadas a la F1 o que no saben quién es el piloto británico. Estoy seguro de que la mayoría se daría la vuelta para volver a mirarlo y pensarían, ‘ese tipo es alguien’. Algo similar podría suceder con Max Verstappen, aunque es probable que en el caso del de Red Bull se necesitase un poco más.

Los pilotos de Fórmula 1, mas aún los grandes campeones, son como los toreros. “Se es torero 24 horas al día durante todos los días del año”, decía Luis Miguel Dominguín, un tipo que como mayor herida de guerra tenía un arañazo de Ava Gadner, el animal más bello del mundo, mas allá de las astas de cualquier toro. Sucede igual con los campeones de F1 que han sido o serán. No hay más que ver la manera en la que Fernando Alonso va por la vida o incluso observar caminando en un circuito a uno de los campeones menos notables de los últimos tiempos, Nico Rosberg. O a Carlos Sainz, padre, hijo y espíritu santo. Es como si habitarán en su propio universo, como si tuvieran su propio aire diferente del resto. Quizá esa sea la clave del éxito, saber lo bueno que eres y sentir que eres mejor que todos.

En eso tanto Hamilton como Verstappen cumplen con el requisito, cada uno de ellos se cree el más rápido. De hecho, en cuanto al holandés, así lo recuerdo de las veces que le entrevisté, solo que él siempre eme decía que el mejor era Alonso. Incauto. ¡Qué sabrá de carreras! Volvamos a lo serio. Ahora los dos son los únicos candidatos reales a ganar el campeonato. Sus compañeros de equipo están lastrados por la circunstancias. En el caso de Valtteri Bottas por la evidente diferencia de talento con su compañero de equipo, y en cuanto a Checo Pérez, porque es nuevo en la estructura y por la evidente prioridad del equipo por Max. Así son las cosas.

Verstappen es, desde que llegó a la F1, e incluso antes –recuerdo verle en Spa cuando aún Mercedes y Red Bull se peleaban por él, ya casi adolescente y lleno de granos caminando como si el circuito fuera suyo– un futuro campeón del mundo de F1. La pregunta es, ¿lo será este año? ¿Podrá con Hamilton? Parece que la igualdad entre ambos coches es manifiesta, parece… así que todo queda en manos de los pilotos.

Creo que Hamilton, a día de hoy a pesar de que su rival es otro piloto de un talento descomunal, está un punto por delante de Verstappen, quizá sea por la experiencia de tantos años y de haberse jugado títulos con pilotos como Alonso, Raikkonen, Vettel o Rosberg. Pero… queda mucho aún y muchos errores se pueden cometer.

En eso estoy de acuerdo con Nico 'El breve': el que menos errores cometa, ganará. Y también dependerá de qué sean capaces los escuderos de cada uno y ahí voy con Checo, siempre. ¿Podrá Verstappen con Hamilton? A día de hoy, si alguien puede ser capaz, es él. Otra cosa es que pueda. Difícil…

