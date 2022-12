Verstappen ve un futuro en Le Mans junto a Alonso... después de F1

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 ha sido, con diferencia, la más exitosa para Max Verstappen. El neerlandés consiguió su segundo título de Fórmula 1, y lo hizo de una forma extraordinaria. El récord de 15 victorias en una sola temporada habla por sí mismo, al igual que su ventaja en en la general respecto al subcampeón.

"Creo que en el futuro será muy difícil volver a igualar esto, y mucho más superarlo. Por supuesto, hay que salir con la mentalidad de hacerlo un poco mejor cada año, aunque no será fácil", comentó Verstappen.

Verstappen querría competir en otras disciplinas después de la F1

Sin embargo, el hambre de éxito aún no ha sido satisfecha. "Todavía me quedan algunos años en la Fórmula 1. Espero, por supuesto, ganar muchas más carreras, y si es posible, más campeonatos. Si mantenemos este equipo unido, confío en que todavía pueden ocurrir grandes cosas".

Por ahora, ese equipo "que se mantiene unido" está funcionando bien. El invierno pasado, por ejemplo, Helmut Marko hizo todo lo posible para que el elenco de Red Bull firmase para permanecer más tiempo con la escudería del toro.

Christian Horner renovó por cinco años como jefe de equipo y Verstappen firmó un contrato que se extiende hasta finales de 2028. Esto le hizo pasar a ser el piloto con el contrato más largo de todo el paddock. "Eso es por lealtad y porque soy feliz donde estoy ahora, también con la gente que me rodea. Y, por supuesto, proviene de la confianza en que podemos ser competitivos durante muchos años", recalcó.

Este último es quizás el factor más importante para Verstappen. Anteriormente declaró que no quiere terminar diluyéndose poco a poco como Kimi Raikkonen. No, Verstappen solo quiere conducir para ganar. En Red Bull Racing se dan esas condiciones, aunque el bicampeón ya comentó en varias ocasiones que el actual contrato podría ser su último acuerdo en la F1. Cuando le preguntaron en Austria qué probabilidad había de que se diera esa situación, respondió con una carcajada: "El cincuenta por ciento; o es el último contrato o no".

Cuando se le preguntó en Abu Dhabi por qué no quiere conducir en la Fórmula 1 hasta los 40 años, explicó: "En parte porque hay demasiadas carreras y se está mucho tiempo fuera de casa. Pero, sobre todo, porque también quiero hacer otras cosas".

"Quiero conducir en otros campeonatos después de la Fórmula 1, en otras ramas del automovilismo. En estos momentos me divierto mucho en la Fórmula 1 y también tengo mucho éxito, pero hay más cosas. Mi contrato dura hasta 2028, y para aquel entonces habré cumplido 31 años. Aún me quedarían algunos años siendo competitivo, pero en esos años también quiero hacer otras cosas en el automovilismo y disfrutar en un entorno con menos presión, y un calendario más liviano".

Verstappen apunta a la resistencia: ¿a Le Mans con Alonso?

Preguntado por Motorsport.com sobre la disciplina del automovilismo en la que piensa, reveló: "Principalmente, en la resistencia".

El neerlandés dijo que no piensa tanto en la IndyCar, sino en las carreras de larga distancia (WEC). No es ningún secreto que a Verstappen le encantaría disputar las 24 horas de Le Mans. De hecho, ya tiene una invitación de Fernando Alonso para hacerlo, y el ovetense tampoco escondió nunca su entusiasmo por participar en la emblemática carrera junto a Verstappen.

"Jaja, sí. Fernando nunca dejará de correr. Tal vez sea algo diferente a mí en ese aspecto. Pero sería bueno que tuviéramos una buena oportunidad. Fernando lo hace, quiere ir a por la victoria con un coche competitivo. En eso soy exactamente igual".

Esto último, por cierto, es también la razón por la que Verstappen no tiene prisa por tener un affair en Le Mans. "No quiero precipitarme. En estos momentos están cambiando muchas cosas en las carreras de resistencia y es mejor observarlas durante un tiempo y ver cómo funciona todo".

Cuando se le señaló que, en el caso de querer participar en Le Mans con Alonso, no le sobra precisamente el tiempo, Max ironizó: "Bueno, Fernando tiene ahora 41 años. Si sigue conduciendo, estoy seguro de que será tan competitivo a los 50 como ahora. En ese sentido, nos queda algo de tiempo", concluyó.

