Verstappen desmonta a Mercedes: "El año pasado hicieron lo mismo"

Max Verstappen llevó a Red Bull a lo más alto de la tabla de tiempos, ya que el equipo disfrutó de tres días de rodaje sin problemas en Bahrein con el nuevo RB16B.

En contraste con la buena actuación de Red Bull, el equipo defensor del título, Mercedes, informó de que tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas tuvieron problemas con la parte trasera del W12, lo que provocó inestabilidad en la pista.

Mercedes afirma que aún no ha entendido del todo la causa de que su coche tenga una parte trasera tan débil, y ha hablado de la actuación de Red Bull, haciendo que Verstappen parezca el favorito provisional para el inicio de la temporada la semana que viene en Bahrein.

Pero Verstappen no cree que Mercedes haya perdido su etiqueta de favorito, y asegura que los datos que Red Bull tiene de los test muestran que todavía había mucho ritmo en la recámara de los coches negros.

"Puedes ver en los datos, por supuesto, lo que están haciendo", dijo Verstappen en una entrevista en Ziggo Sport. "Hicieron su vuelta más rápida con menos potencia, y luego dos vueltas tomándoselo con calma. Luego, la siguiente vuelta con medio segundo más de potencia del motor. Así que son rápidos, sin duda".

"Pero ahora que las cosas han sido un poco más difíciles al principio, por supuesto que tratan de empujarnos al papel de favoritos. Y luego, cuando vuelan a estar ahí arriba, todo serán genialidades. El año pasado hicieron lo mismo en algunas carreras. El viernes dijeron: 'Sí, Red Bull parece muy fuerte".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

"Pero en el fondo sabían que no era así. Y entonces, el sábado, estaban ahí de nuevo y es como: '¡Oh, maravilloso!'. No me veo para nada como el favorito. Si has sido tan dominante en los últimos siete años y tienes un coche tan dominante, incluso si tienes el peor fondo plano bajo tu coche, sigues siendo bueno", añadió el holandés.

"Así que sigo viendo a Mercedes como el favorito".

Cuando se le insistió en si estaba aplicando exactamente la misma estrategia al nombrar a Mercedes como favorito, Verstappen respondió: "Pero también es normal que sean los favoritos, ¿no? Durante siete años seguidos lo han ganado todo. Así que no me veo como el favorito en absoluto".

"Pero estoy contento con lo que hemos hecho durante las pruebas y estoy contento con el equilibrio del coche. ¿Si es lo suficientemente bueno? Ni idea. Lo veremos en la Q3 [del primer GP, en Bahrein]".

Red Bull llega a la temporada 2021 buscando luchar por su primer título de F1 desde 2013, cuando ganó por última vez los campeonatos de pilotos y constructores.

El equipo ha cambiado su alineación por cuarto año consecutivo, ya que Sergio Pérez se une a Verstappen, aportando una mayor experiencia a la escuadra después de haber dejado de lado a Alexander Albon.