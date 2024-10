Pérez explica su caída en Q1: "Llevo tres carreras sin poder parar el coche"

Después del varapalo a las primeras de cambio en la carrera del GP de Ciudad de México del año pasado, Sergio Pérez esperaba un fin de semana mejor en esta ocasión, pero la cita del domingo se ha empezado a torcer este sábado, cuando cayó en la Q1 de la clasificación y se clasificó antepenúltimo, en la 18ª plaza.

Atendiendo a los medios nada más bajarse del Red Bull Racing, el piloto local explicó un problema con su RB20 que le hace rendir por debajo de lo esperado. "Cada vez que intento frenar y atacar la frenada pongo demasiada energía en los neumáticos y eso hace que me resulte muy difícil parar el coche", lamentó.

Y ante la pregunta de si era algo que surgió en esta clasificación o si ya le ocurría en las sesiones previas de entrenamientos libres, sentenció: "No, ha sido en las tres últimas carreras en las que no he podido parar el coche, teniendo que modular bastante mi frenada y eso es algo que no podemos ver en los datos y que no somos capaces de solucionarlo por el momento".

Ahondando más aún en lo que le ocurre con su monoplaza, continuó: "Es principalmente en la recta el problema al que nos enfrentamos. Es principalmente en la recta y no puedo parar el coche. Sí, es que patina demasiado y dado que aquí el asfalto es tan sensible, lo hace mucho más difícil".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20

Con ese panorama, el de Guadalajara no espera un fácil domingo, y sobre la carrera dijo: "Va a ser difícil porque también está presente en tandas largas. Así que voy a intentar todo. Intentaré ver qué somos capaces de hacer con el equipo y ver qué soluciones somos capaces de encontrar".

Si conducir así duele, que ocurra en casa, en el Autodromo Hermanos Rodriguez donde es el héroe local, lo hace mucho más. "Obviamente es muy decepcionante. Si hay un gran premio que quiero hacer realmente bien, es éste. Desgraciadamente, ha sido realmente difícil y complicado hasta ahora".

Por último, sobre si puede hacer algunos cambios de cara a la carrera para al menos suavizar esa sensación tiendo que remontar, sentenció: "Discutiremos todas las opciones. El problema es que también vamos muy justos de piezas disponibles. No tenemos la especificación de suelo a la que nos gustaría llegar. No sé, lo discutiremos seguro con el equipo".