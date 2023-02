Verstappen explica su "absurdo" simulador de F1 en un avión privado

Cargar el reproductor de audio

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, aseguró recientemente en una entrevista en la televisión que Max Verstappen, tras disputar las 24 Horas de Le Mans virtuales, había instalado un simulador en su avión privado para continuar practicando durante sus viajes entre las carreras siempre que pudiera. Esa historia corrió como la pólvora hasta que llegó a los oídos del neerlandés, quien dijo que lo que realmente le comentó al austriaco fue que tendría uno en el motorhome que va a las citas europeas.

"Creo que Helmut [Marko] fue quien dijo eso, pero pienso que lo entendió mal, porque yo estaba hablando con él el año pasado", comentó el piloto de los de Milton Keynes. "Estoy construyendo un nuevo motorhome para viajar por Europa a los grandes premios de Fórmula 1, y le dije que instalaría uno [simulador] allí para seguir conduciendo cuando vuelva por la noche, porque me gusta. En cierta forma, es mi hobby, y además te mantiene alerta".

El vigente campeón del mundo continuó desmintiendo los rumores: "Creo que me malinterpretó, y dijo que era un avión [en lugar de un motorhome], así que no voy a instalar uno en mi avión, pienso que sería un poco absurdo".

Esa historia es algo similar a lo que le ocurrió también a Oscar Piastri, sobre el que se comentó que estaba con un McLaren por las calles de Melbourne con un cartel en el que ponía que Daniel Ricciardo, antiguo piloto de los de Woking, estaba en el asiento del pasajero. Esas imágenes se difundieron a través de Reddit, y las utilizaron algunos medios de comunicación importantes como prueba de que el equipo descartó al más veterano de la dupla por un trato de favor hacia el que fuera campeón de la Fórmula 2.

Sin embargo, Ricciardo dijo que no era él quien aparecía en las fotografías, y que no se había reunido con su compatriota en persona: "Para que conste, eso era un meme, creo que estaba en un McLaren con alguien que se parecía a mí, así que todo el mundo estaba como, 'Oh, Daniel está dando consejos de pilotaje a Oscar', o algo así".

"Pero no, no era yo, así que no estuve con él, aunque hablamos un poco a finales del año pasado", revelo el piloto que ahora actúa como tercero en discordia en la escudería de las bebidas energéticas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!