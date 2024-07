Verstappen escapa de la sanción; la FIA cree que Hamilton "pudo hacer más"

Las últimas vueltas de la carrera del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1 nos dejaron un bonito duelo entre dos viejos rivales que se jugaron el título de la temporada 2021. Lewis Hamilton trataba de defenderse de Max Verstappen, algo que logró durante varios giros, pero el neerlandés se hartó e intento pasar a la tercera posición por el interior de la primera curva del circuito de Hungaroring.

En esa acción, el de Red Bull se pasó de frenada, pero al irse tan largo, y sin posibilidad de que el de Mercedes lo viera al estar en un ángulo muerto, ambos se tocaron. Eso provocó que saliera volando hacia la escapatoria, pero milagrosamente pudo continuar la carrera, perdiendo solo la plaza con Charles Leclerc, quien se benefició para ser cuarto.

Así fue el accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton: Fórmula 1 Vídeo: ¡Verstappen y Hamilton rememoran 2021 con accidente!

Tras todo ello, los comisarios iniciaron una investigación, y Max Verstappen tuvo que ir a declarar sobre lo sucedido. Las palabras que dijo ante la FIA sirvieron para que todo se saldara sin ninguna reprimenda ni sanción, y pudo mantener su quinto lugar, por delante de Carlos Sainz.

En el documento que el organismo rector emitió después de ello dijeron que pensaban que Hamilton podía haber hecho más para evitar el incidente: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 1 (Max Verstappen), al piloto del coche 44 (Lewis Hamilton), a los representantes de los equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marcha, vídeo, cronometraje, telemetría y pruebas de vídeo en el coche".

"En la aproximación a la curva 1, tanto el coche 44 como el coche 1 adelantaron al coche 23. El coche 44 volvió a la trazada antes de la zona de frenado y comenzó a girar en la curva 1. El coche 1 se acercó a la curva más rápido que el coche 23", indicaron. "El coche 1 se acercó a la curva más rápido que en vueltas anteriores (debido al DRS) y frenó en el mismo punto que antes. El piloto del coche 1 alegó que el coche 44 estaba cambiando de dirección al frenar. El conductor del coche 44 declaró que simplemente estaba siguiendo su trazada normal (lo que se confirmó por el examen de las pruebas de vídeo y telemetría de las vueltas anteriores)".

"Estaba claro que el coche 1 bloqueó las dos ruedas delanteras en la aproximación a la curva 1 antes de que se produjera el impacto, pero no siguió la trazada normal de una maniobra típica de adelantamiento", aseguraron. "El piloto del coche 44 declaró que se trataba de un incidente de carrera, mientras que el piloto del coche 1 argumentó que se trataba de un caso de cambio de dirección al frenar. Los comisarios no consideran que se trate de un caso típico de "cambio de dirección al frenar", aunque creemos que el piloto del coche 44 podría haber hecho más para evitar la colisión. En consecuencia, determinamos que ningún piloto tuvo la culpa predominante y decidimos no tomar ninguna otra medida".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!