Vídeo: Verstappen, muy enfadado con Russell tras la sprint de Bakú

Desde la tercera posición, Max Verstappen salió mal en la carrera al sprint de este sábado, lo que aprovechó George Russell para robarle el interior de la primera curva y lanzarse a por su puesto. El campeón estuvo a punto de acabar contra el muro tras un ligero toque, y en la siguiente curva de nuevo, ninguno cedió y se tocaron.

Finalmente, mientras el Red Bull titubeaba con daños, Russell se quedó con la tercera posición, que mantuvo hasta que después del Safety Car provocado por Yuki Tsunoda aprovechó la recta principal y el reinicio para volver a posiciones de cabeza.

Ya durante la neutralización, Verstappen se había quejado por radio, mientras el equipo le recordaba que su carrera no era con el inglés, y que tenía que pensar en el mundial. "No entiendo cómo puede mantener la posición pese a dañar mi coche. Es un poco ridículo", dijo a su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase.

Sin embargo, eso no convenció a Max, que al acabar la carrera y aparcar su coche, fue a pedir explicaciones a su rival. Aunque no perdió la sonrisa, hubo tensión en su cruce de declaraciones.

"No tenía agarre", trató de explicarse Russell, mientras Verstappen le decía: "Nadie tiene agarre, pero todo el tiempo tiene que dejar espacio". Y mientras el británico se alejaba, el neerlandés avisaba: "Espera que haga lo mismo la próxima vez", y le soltaba un duro: "¡Gilip*****!".

Luego, aún en el parque cerrado, a Verstappen le preguntaron si ya había aclarado la polémica con Russell, y declaró: "No está aclarado, no entiendo por qué tienes que arriesgarte tanto. En la primera vuelta él subviró contra mi pontón, me hizo un agujero. Todos tenemos neumáticos fríos en ese momento, es fácil bloquear, pero su bonita forma de explicarse fue 'ah amigo, bloqueé, mira la cámara onboard'. Bueno, no tiene sentido. Pero está bien. Aun así pudimos ser terceros y sumamos buenos puntos".

Cuando le cuestionaron si había dañado el coche al tocar con el muro, Verstappen dijo que no fue contra las protecciones, sino contra el otro monoplaza, aunque las repeticiones mostraron que sí hubo contacto entre ellos: "No fue en el muro, solo que en la curva dos, creo, fue donde me tocó. Tengo un agujero en el pontón, no se ve muy bien. Pero bueno, así son las cosas ahora y nos centraremos en mañana".