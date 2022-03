Verstappen seguirá sin participar en Drive to Survive

Cargar el reproductor de audio

A Drive to Survive, la serie de la plataforma de streaming Netflix, se le atribuye un papel importante en el actual aumento del interés de la gente por la Fórmula 1, y ha llevado al campeonato a alcanzar nuevas audiencias en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

Sin embargo, Verstappen, el piloto de Red Bull y actual campeón del mundo, no participará de forma directa en la temporada actual, después de revelar el año pasado que ya no quería ser entrevistado porque cree que Drive to Survive había fingido rivalidades y exagerado las cosas.

"Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen", dijo Verstappen en una entrevista con Associated Press el pasado mes de octubre.

"Así que decidí no formar parte de ello y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar".

La cuarta temporada de la serie se estrenará este viernes 11 de marzo, y en gran medida el protagonismo es para el director del equipo Red Bull, Christian Horner, ya que cubre la lucha por el título entre Verstappen y su rival de Mercedes, Lewis Hamilton.

El jueves, en Bahrein, durante los test de pretemporada de la F1, Verstappen dijo que no se plantearía volver a participar en la serie en el futuro.

"No, no voy a cambiar de opinión", dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó si podría reconsiderar su decisión de no participar.

"Creo que eso [la posibilidad de volver a aparecer] ya se arruinó después de la primera temporada. Soy una persona con los pies en la tierra, y solo quiero que muestre los hechos y que no se exagere".

"Entiendo, por supuesto, que tiene que ser así para Netflix, eso es lo que sucede en todas las series o también en documentales, o como se llame, pero es que no es algo que comparta".

"Probablemente lo veré y veré lo exagerado que es, y seguiré con mi vida. Probablemente veré otros documentales en Netflix".

Verstappen apareció en las tres primeras temporadas de Netflix, dando entrevistas directas para apoyar los episodios que lo involucraban a él y a Red Bull.

La temporada de estreno de la serie destacó la relación entre él y su entonces compañero de equipo Daniel Ricciardo en Red Bull, incluido su famoso accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán 2018.