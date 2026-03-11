Verstappen ve dos puntos a mejorar en Red Bull para el GP de China

La primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1 acaba de disputarse, pero este fin de semana ya llega la segunda cita de la temporada en China. En el Circuito Internacional de Shanghai, equipos y pilotos afrontarán además la primera carrera sprint de 2026. Como consecuencia, el viernes solo habrá una sesión de entrenamientos libres, en la que se deberá encontrar la configuración óptima de unos coches muy complejos.

Eso hace que el trabajo sea un poco más complicado para todos, reconoce Max Verstappen en su previa del GP de China. "Por supuesto, es un fin de semana sprint, así que tenemos menos tiempo para trabajar en la configuración del coche. Por eso debemos salir bien desde el principio", subraya el piloto de Red Bull Racing sobre la importancia de una buena preparación para el fin de semana de carrera.

El pasado fin de semana, Verstappen protagonizó una carrera de remontada en Australia. Tras un accidente en clasificación, tuvo que comenzar la prueba inaugural desde la vigésima posición, para finalmente cruzar la meta en sexto lugar. Algo que el cuatro veces campeón del mundo considera prometedor, aunque también ve margen de mejora. "Fue bueno volver a competir y fue prometedor ver que en carrera pudimos hacer una fuerte remontada", afirma Verstappen.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El equipo ha hecho un trabajo fantástico para llevarnos hasta donde estamos ahora, pero aún queda mucho por hacer y hay muchas lecciones que podemos extraer de esa carrera. En Melbourne sufrimos especialmente con el desgaste de los neumáticos, algo que también puede ser un problema en este circuito de Shanghái, y el uso de la energía es otro aspecto que podemos revisar. Seguiremos recopilando datos y trabajando para mejorar el coche; todavía estamos aprendiendo y queremos estar más metidos en la lucha esta semana".

Hadjar ve oportunidades en China

Para su nuevo compañero de equipo, Isack Hadjar, el primer fin de semana de carreras del año no salió del todo como esperaba. El francés se clasificó el sábado con un meritorio tercer puesto, pero en la carrera se vio obligado a abandonar. Su objetivo para el próximo fin de semana está claro: volver a luchar con los pilotos más rápidos. "Mi debut con el equipo en Melbourne fue un momento muy especial y el sábado fue el comienzo perfecto", explica Hadjar.

"Por desgracia, el fin de semana no terminó como esperábamos, pero estamos motivados para volver más fuertes esta semana en Shanghái. Quiero causar una buena impresión durante todo el fin de semana y seguir midiéndome con los mejores. Con un fin de semana sprint tienes incluso más oportunidades de lograr buenas actuaciones, y eso es exactamente lo que busco".