Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen salió desde la octava posición en la carrera del GP de Singapur 2022 de F1 después de abortar su última y decisiva vuelta en la clasificación del sábado, y cayó cuatro plazas más cuando le saltó el sistema anti-stall cuando se apagaron los semáforos.

El neerlandés estaba progresando a través del pelotón después de la reanudación del coche de seguridad, y justo cuando iba a adelantar a Lando Norris y su McLaren, se fue largo y bloqueó los neumáticos, lo que le obligó a realizar una parada más en boxes para finalizar séptimo.

En las últimas temporadas, el de Red Bull rara vez se ha visto en ese tipo de situación en la que debiera pasar a muchos monoplazas más lentos, e insistió en que no fue nada agradable.

"Cero", dijo cuando se le preguntó sobre si había disfrutado con la cita nocturna por las calles del Marina Bay. "Eso no es lo que disfruto, quiero ganar o, al menos, estar luchando en la parte delantera".

"Esto es simplemente frustrante, estar atascado detrás de los coches, tener un problema en la salida, y luego tener un gran bloqueo para estar de nuevo en la zona trasera", indicó el vigente campeón del mundo.

Verstappen aseguró que su decepción no se vio atenuada por el hecho de que todavía tiene más tiempo para coronarse como vencedor del título en 2022: "Ese no es el problema, seguimos, creo que 104 puntos por delante, pero es un fin de semana muy frustrante, aunque podría haber dicho que no importa".

"Nos quedan cinco carreras, y tenemos una gran ventaja, pero quiero tener un buen gran premio en cada ocasión, y este ha sido uno terrible, que empezó con la gran cagada en la clasificación", explicó el holandés.

Además de ello, admitió que pocas cosas le salieron bien a lo largo de la accidentada noche asiática: "En la salida, me entró el anti-stall, así que perdí más posiciones, no tengo ni idea de por qué o cómo, sentía que hice todo el procedimiento normal [de salida]".

"Así que estás en una posición aún más complicada para tener un buen resultado", indicó. "Conseguí adelantar a algunos coches, pero me quedé atascado, es imposible adelantar aquí, y una vez que estaba en un lugar decente, intenté adelantar a Lando [Norris], pero sufrí un poco de bottoming cando pisé el freno".

"Mis ruedas se fueron, y tuve un gran plano en ellos. Ya estaba luchando de manera más normal en la carrera, pero ahí tuve algo de bottoming en la frenada, ni siquiera frené tarde", aseguró Verstappen. "Las presiones de los neumáticos quizá eran un poco más bajas, pero pisé el freno y me moví de la trazada, así que las ruedas se levantaron y por eso bloqueé".

"Por eso tuve que volver a boxes, puse gomas nuevas y volví a los puntos, pero no es lo que queríamos, tampoco podemos pedir milagros", dijo el neerlandés antes de reconocer que sería especial ganar el mundial en casa de Honda, en Japón: "Sería bonito, pero primero vamos a centrarnos en hacer un fin de semana limpio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!