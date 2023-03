Max Verstappen desvela su gran secreto para ser siempre rápido

Cargar el reproductor de audio

Desde su prematura llegada a la Fórmula 1, Max Verstappen demostró tener un talento y una forma de pilotar al alcance de muy pocos pilotos en la historia. Sin embargo, hasta la temporada 2021 no contó con un coche capaz de proclamarse campeón del mundo de la máxima categoría.

En las dos últimas temporadas, el piloto holandés ha ganado 25 de las 44 carreras que ha disputado, así como los dos títulos mundiales de pilotos. El inicio de 2023 también ha sido prometedor para el piloto de Red Bull, que ya sueña con conquistar su tercer campeonato del mundo.

Otros grandes nombre de la historia de la Fórmula 1 que han compartido pista con él durante todos estos años, como han sido Fernando Alonso, Sebastian Vettel o Lewis Hamilton, han reconocido en varias ocasiones que Verstappen tiene un talento especial, pero... ¿cuál es su secreto?

En una entrevista para el Daily Mail, el actual campeón del mundo respondió a dicha pregunta: "Es difícil hablar de mí mismo, prefiero que otros hablen de mí. Pero algo en lo que he estado trabajando desde niño es en mi adaptabilidad al coche".

"Siempre que íbamos a un circuito que era nuevo, mi padre (Jos Verstappen) me decía que fuera lo más rápido posible. Algunos dicen que un piloto tiene una hora para adaptarse, pero mi padre no lo veía así y siempre me decía: 'No, tiene que ser en tres vueltas'. Desde entonces, siempre intento obligarme a hacerlo así".

En cuanto a su estilo de conducción, que tantas veces se ha dicho que es clave para Red Bull a la hora de configurar sus monoplazas, el piloto holandés negó esas afirmaciones, ya que asegura no tener ningún estilo de pilotaje en concreto.

"Si el coche subvira, te adaptas para que el coche sea rápido de esa manera. Si sobrevira, también te adaptas. Lo mismo ocurre con los circuitos: unos desgastan más los neumáticos y otros tienen más agarre. Tienes que adaptarte a los límites de donde estás o del entorno en el que te encuentras. Siempre esa es la clave de una buena conducción".

Verstappen también explicó que tener confianza con el coche es esencial, pero reconoció que en la Fórmula 1 dependes mucho del monoplaza que el equipo de te ponga a tu disposición, ya que un buen jinete también necesita de un buen caballo para ser competitivo.

"No, nunca pienso en ser valiente. Tengo confianza en mí mismo y si también tengo confianza en lo que tengo a mi alrededor, entonces tal vez pueda frenar un poco más tarde. Pero a veces el mejor piloto tiene un coche mediocre, un coche que no es capaz de frenar más tarde", concluyó.

Max Verstappen con el trofeo de ganador del GP de Bahrein 2023

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!