Declaraciones
Fórmula 1 GP de China

Verstappen no oculta el "desastre" de Red Bull tras la qualy sprint

Verstappen calificó su viernes como un "desastre" después de que un Alpine le superara en la clasificación para la carrera sprint de Shanghai.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen afirma que su viernes ha sido un "desastre" en el Gran Premio de China, tras clasificarse en octava posición con su Red Bull para la carrera sprint de Shanghai.

El cuatro veces campeón del mundo ya había sido octavo en la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana, a nada menos que 1.8 segundos del ritmo marcado por el dominante Mercedes de George Russell.

En la clasificación para la carrera sprint, Verstappen se quejó de la pésima conducción de su RB22; fue undécimo en la SQ1, mejorando hasta el noveno y octavo puesto en las dos rondas siguientes, a pesar de salirse en la última curva de la SQ2.

Aunque la posición del holandés mejoró, su desventaja con respecto a Russell aumentó de 1.140 segundos en la SQ1 a 1.734 segundos en la SQ3. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó a medio segundo más, en décima posición.

"Todo el día ha sido un desastre en cuanto al ritmo", se lamentó Verstappen en F1 TV. "Sí, no hay agarre. Sinceramente, creo que ese es el mayor problema: no hay agarre, no hay equilibrio, solo se pierde mucho tiempo en las curvas, siendo sinceros. Luego, por supuesto, debido a eso, empiezan a surgir otros pequeños problemas. Pero el gran problema para nosotros es que las curvas están completamente fuera de control".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Cuando se le preguntó si podría probar algo diferente y agresivo con la configuración para la clasificación principal y la carrera, Verstappen respondió sucintamente: "Lo veremos. Por el momento no sé qué podemos hacer. Ya veremos".

El piloto de Red Bull había llegado a China, donde ganó en 2024, con pocas esperanzas de obtener un resultado destacado.

Ante la pregunta de si pensaba que estaría más cerca de los otros equipos punteros en Shanghai en la rueda de prensa del jueves, Verstappen había respondido: "Es imposible saberlo. Quiero decir, sinceramente, ahora mismo es una jungla ahí fuera. Creo que es muy difícil saberlo realmente. Obviamente espero que nos acerquemos un poco más, sin que la diferencia sea tan grande como en Melbourne, pero está claro que, por ahora, no podemos luchar con esos coches".

