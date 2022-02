Verstappen: "Lo positivo es que el coche funciona sin problemas"

Cargar el reproductor de audio

El actual campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, se despidió del último día de pruebas de pretemporada con el cuarto mejor tiempo del día, por detrás de los pilotos de Mercedes y de su compañero Sergio Pérez, eso sí, su crono fue con un neumático más duro y su sesión matinal se vio afectada por cinco banderas rojas.

Pese a todo, el piloto neerlandés fue uno de los que más kilómetros acumuló a lo largo de las tres jornadas, escapando también de los posibles problemas, que sí sufrió el piloto mexicano debido a una avería en la caja de cambios del nuevo Red Bull RB18.

Concluido el último día de test, Max Verstappen compartió sus primeras sensaciones y reconoció estar bastante satisfecho con lo visto hasta ahora, aunque reconoció que todavía es demasiado pronto como para hablar de rendimiento y diferencias entre los equipos.

"Es difícil de decir, pero creo que lo más positivo es que el coche está funcionando sin problemas y que estoy contento con el equilibrio. Pero en los test de Bahrein y también en la primera carrera, los coches serán diferentes. Así que yo solo me concentro en hacer muchas vueltas e intentar entender cada aspecto del coche", dijo el de Red Bull Racing.

Si bien algunos pilotos se han quedado de unos coches extremadamente pesados, para Verstappen ese no es un problema: "Por supuesto, en general el peso ha subido, pero realmente disfruté al volante del coche. Tiene un equilibrio bastante estable y creo que desde fuera también se ven geniales".

En referencia a si el rendimiento del nuevo RB18 era el esperado o no, el piloto neerlandés no quiso mojarse al respecto y explicó que no se sabrán las diferencias reales hasta el Gran Premio de Bahrein que abrirá la temporada 2022 de Fórmula 1: "No sé, realmente no he prestado atención a los tiempos por vuelta todavía, analizaremos eso en la Q3 de Bahrein".

Por último, Verstappen se mostró positivo en lo que al objetivo de las nuevas reglas respecta, que no es otro que igualar el rendimiento entre los coches: "Esperemos y veamos qué sucede en la primera carrera porque solo entonces realmente veremos a todos con los mismos neumáticos, el mismo combustible y las mismas condiciones. Pero sí, creo que es un paso adelante en general".

Galería: Verstappen al volante del Red Bull RB18 en el test de F1 2022

