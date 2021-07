Verstappen, seguro de que podrá batir a Mercedes

Verstappen comenzó en gran forma el viernes del GP de Hungría, siendo el más rápido en la primer sesión de entrenamientos libres, pero luego se vio superado tanto por Valtteri Bottas como por Lewis Hamilton en el segundo ensayo.

El piloto de Red Bull marcó una mejor vuelta de 1:17.310 cuando montó los neumáticos blandos que lo dejó a 0,298 del mejor registro del día, marcado por Bottas, quien a su vez superó a Hamilton por 27 milésimas.

A Verstappen se le escuchó quejarse en la radio con su equipo de sufrir subviraje en su monoplaza, pero el holandés atribuyó el comportamiento a modificaciones realizadas en la puesta a punto y a los 60ºC que hubo sobre el asfalto de circuito de Hungaroring en una jornada de intenso calor.

"Fue por unos ajustes que estuvimos probando de la primera a la segunda práctica, así que tenemos que ver qué cosas funcionaron y cuáles no. La pista también estaba muy caliente, así que nunca es fácil, pero ya veremos", dijo Verstappen sobre sus palabras en la radio.

Cuando se le preguntó dónde debe poner más el ojo Red Bull para lo que viene en el fin de semana, respondió: "Sobre todo a una vuelta, pero también en la tanda larga. Hay muchas cosas que hay que revisar, pero nada enorme".

Verstappen no se asusta por las casi tres décimas de distancia con los pilotos de Mercedes en la antesala de la última carrera antes de las vacaciones de verano de la Fórmula 1.

"No, no es nada demasiado grande para superarlo. En general, no ha sido un día fácil con las temperaturas de la pista, así que lo analizaremos todo", insistió.

Christian Horner, jefe de Red Bull, se mostró en sintonía con Verstappen sobre la influencia del calor este viernes en el Hungaroring.

"Creo que todavía tenemos que encontrar un poco más; los pilotos no están contentos con el equilibrio del coche en este momento. Habéis escuchado a Max sufriendo un poco con el subviraje en su salida rápida", dijo.

"Pero estamos viendo casi 60ºC de temperatura en la pista. Así que eso está teniendo un efecto en la forma en que los neumáticos están trabajando. Pero estoy seguro de que podemos mejorar las cosas a partir de ahí".

Información adicional de Haydn Cobb y Adam Cooper