Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Max Verstappen ha clasificado tercero para el Gran Premio de Catar de Fórmula 1. McLaren resultó ser demasiado fuerte incluso después de una última vuelta fallida de Lando Norris, aunque Verstappen se mostró como el ‘mejor del resto’.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Tras una carrera al sprint en la que Max Verstappen tuvo que conformarse con la 4ª posición y en la que volvió a quejarse del bouncing (rebote), se abrió el parque cerrado. Esto dio a Red Bull Racing la oportunidad de utilizar los datos recopilados y realizar cambios en la configuración.

Entre otras cosas, había que mejorar las sensaciones con los neumáticos blandos, ya que según Helmut Marko ese había sido el principal problema del viernes.

El compuesto más blando del fin de semana volvió a escena el sábado. Verstappen terminó la Q1 en cuarta posición, aunque vio cómo su compañero Yuki Tsunoda —que el viernes había sorprendido por su velocidad— caía eliminado. En la segunda parte (Q2), Verstappen subió un puesto, aunque McLaren F1 también aceleró el ritmo. La formación papaya se convirtió en la gran favorita para la pole, y esa expectativa se confirmó en la Q3. Oscar Piastri golpeó primero, aunque Lando Norris arruinó su última vuelta. Aun así, fue suficiente para mantenerse por delante de Verstappen, que se mostró como el ‘mejor del resto’ con una 3ª.

"Esta clasificación fue un poquito mejor", compara Verstappen esta sesión con la clasificación al sprint.

"Por supuesto, todavía estábamos bastante lejos, por así decirlo. Al menos me sentí un poco más cómodo, pero algunas limitaciones no nos permiten empujar más", explica.

"Pero al menos estamos terceros, salimos desde la segunda fila. Eso crea algunas oportunidades más, porque sabemos que aquí es difícil adelantar. Ya veremos qué podemos hacer mañana. Siendo realistas, es un fin de semana complicado; hasta ahora no es lo que yo quería. Veremos mañana qué podemos hacer".

En el primer segmento de clasificación, Verstappen comentó por radio que había problemas al reducir marchas en las zonas de frenada, lo que hacía que la parte trasera del coche comenzara a botar. Recibió consejos de su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, y eso pareció ayudar en la Q2 y la Q3. ¿Estaban solucionados los problemas para la Q3? "Todavía no era fantástico", concluye Verstappen con una sonrisa.

Las mejores imágenes del sábado en Qatar

Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Franco Colapinto, Alpine

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Zak Brown, McLaren

Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Alexander Albon, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Franco Colapinto, Alpine

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Oscar Piastri, McLaren

Zak Brown, McLaren

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

George Russell, Mercedes

Gabriel Bortoleto, Sauber

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Alexander Albon, Williams

Charles Leclerc, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

George Russell, Mercedes

Franco Colapinto, Alpine

Flavio Briatore, Consejero Ejecutivo de Alpine F1, Novak Djokovic

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Dr. Gernot Doellner, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG y Presidente del Consejo de Sauber Motorsport AG, Excmo. Sr. D. Saad bin Ali Al Kharij, Presidente de Qatar Tourism

Dr. Gernot Doellner, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG y Presidente del Consejo de Sauber Motorsport AG, Excmo. Sr. D. Saad bin Ali Al Kharij, Presidente de Qatar Tourism

Adam Norris, Gordon Ramsay

Adam Norris, Gordon Ramsay

Lewis Hamilton, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Jack Doohan, Alpine

Novak Djokovic se reúne con algunos aficionados

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Novak Djokovic con Metallica durante el Sprint

Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Zak Brown, McLaren

Robert Trujillo y Lars Ulrich de Metallica en la parrilla con el equipo Oracle Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

James Hetfield de Metallica en el garaje de Haas F1 con Ayao Komatsu, director del equipo Haas F1.

Ayao Komatsu, Team Principal de Haas F1 saluda a James Hetfield de Metallica en el Paddock

