Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Tras una carrera al sprint en la que Max Verstappen tuvo que conformarse con la 4ª posición y en la que volvió a quejarse del bouncing (rebote), se abrió el parque cerrado. Esto dio a Red Bull Racing la oportunidad de utilizar los datos recopilados y realizar cambios en la configuración.

Entre otras cosas, había que mejorar las sensaciones con los neumáticos blandos, ya que según Helmut Marko ese había sido el principal problema del viernes.

El compuesto más blando del fin de semana volvió a escena el sábado. Verstappen terminó la Q1 en cuarta posición, aunque vio cómo su compañero Yuki Tsunoda —que el viernes había sorprendido por su velocidad— caía eliminado. En la segunda parte (Q2), Verstappen subió un puesto, aunque McLaren F1 también aceleró el ritmo. La formación papaya se convirtió en la gran favorita para la pole, y esa expectativa se confirmó en la Q3. Oscar Piastri golpeó primero, aunque Lando Norris arruinó su última vuelta. Aun así, fue suficiente para mantenerse por delante de Verstappen, que se mostró como el ‘mejor del resto’ con una 3ª.

"Esta clasificación fue un poquito mejor", compara Verstappen esta sesión con la clasificación al sprint.

"Por supuesto, todavía estábamos bastante lejos, por así decirlo. Al menos me sentí un poco más cómodo, pero algunas limitaciones no nos permiten empujar más", explica.

"Pero al menos estamos terceros, salimos desde la segunda fila. Eso crea algunas oportunidades más, porque sabemos que aquí es difícil adelantar. Ya veremos qué podemos hacer mañana. Siendo realistas, es un fin de semana complicado; hasta ahora no es lo que yo quería. Veremos mañana qué podemos hacer".

En el primer segmento de clasificación, Verstappen comentó por radio que había problemas al reducir marchas en las zonas de frenada, lo que hacía que la parte trasera del coche comenzara a botar. Recibió consejos de su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, y eso pareció ayudar en la Q2 y la Q3. ¿Estaban solucionados los problemas para la Q3? "Todavía no era fantástico", concluye Verstappen con una sonrisa.

