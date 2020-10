Verstappen se relame: "Nos estamos acercando a Mercedes"

El piloto de Red Bull fue un serio candidato a lograr la pole en la clasificación de este sábado en Nürburgring y era el más rápido tras los primeros compases de la Q3.

Sin embargo, no pudo mejorar su tiempo lo suficiente en el intento final, permitiendo que tanto Valtteri Bottas como Lewis Hamilton le superaran y le dejaran tercero.

Aunque estaba feliz de estar más cerca de lo esperado respecto al dominante equipo Mercedes, Verstappen confesó sentir que se le había escapado de las manos una buena oportunidad.

"Sí, fue una clasificación interesante", dijo Verstappen. "Por supuesto, después de perder todo el día del viernes, el sábado ha sido un día muy ocupado".

"En general, creo que fue una clasificación decente hasta la Q3, pero cuando realmente importaba empecé a tener mucho subviraje. Y cuando hace tanto frío y sufres subviraje, desgastas los neumáticos delanteros, así que básicamente te comes la goma, lo que me costó un poco de tiempo".

"Pero en general creo que nos estamos acercando a Mercedes, lo cual creo que es muy positivo. Así que, en cierto modo, estoy un poco decepcionado. Esperaba un poco más, pero es lo que hay. Creo que, en general, todavía puedo estar feliz".

Reflexionando sobre cómo había progresado el monoplaza en la clasificación, Verstappen dijo que el subviraje pareció empeorar a medida que avanzaba la sesión.

"No me gusta el subviraje, pero esta pista, cuando hace tanto frío... simplemente el frío no fue bien para nosotros durante la clasificación. Al principio estaba bien, y luego se nos escapó".

"Cuando estás subvirando, no puedes ir a esa velocidad a mitad de la curva. Tienes que hacerlo más en forma de V, y pierdes un poco de tiempo. Pero aún así, fue una buena clasificación al estar tan cerca de ellos".

Mira cómo va el duelo: ¡El cara a cara entre compañeros de F1 en clasificación!

Haz click sobre las imágenes para verlas en grande. ¡Da al 'Play' y disfruta viendo cómo pasan ante tus ojos geniales fotos!