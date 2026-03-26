Verstappen, pesimista: "Va a ser muy diferente este año Suzuka, es la realidad"

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 regresa al circuito de Suzuka para disputar el Gran Premio de Japón. Para Max Verstappen y Red Bull, esto supone una gran oportunidad de resarcirse tras un fin de semana complicado en China, donde Verstappen acabó sin sumar puntos.

De cara al fin de semana en Suzuka, la FIA ha introducido un cambio en la clasificación, con la esperanza de que los pilotos se centre más en el rendimiento puro y menos en la gestión de la batería. Los motores solo podrán recuperar 8MJ de energía, mientras que en Australia y China aún eran 9MJ.

Verstappen aún no sabe si esto tendrá el efecto deseado de inmediato: "No he practicado esto en el simulador, así que no puedo darte una respuesta clara", afirma ante Motorsport.com y otros medios. "Antes no íbamos a todo gas, así que espero que ahora podamos acercarnos más a ir a todo gas".

Para prepararse para la carrera, Verstappen, por supuesto, ha acumulado kilómetros en el simulador para hacerse una idea de cómo se comportan los nuevos coches de F1 en el sinuoso circuito de Suzuka. En comparación con el año pasado, el cuatro veces campeón notó una gran diferencia.

"Por supuesto, se siente muy diferente a lo del año pasado", señala. "Pero esta es la realidad en la que nos encontramos ahora. En este momento, simplemente hay que aceptarlo".

"Tampoco hay mucho que se pueda cambiar este año. Espero que el año que viene haya cambios más importantes", dice el piloto de Red Bull. "¿Cómo se siente? Simplemente es diferente. Ya sabéis, por supuesto, lo que pienso al respecto. Eso ya lo noté cuando pilotaba aquí en el simulador. Esos 8MJ probablemente ayuden un poco, pero la base sigue siendo la misma".

"Seguimos teniendo mucho cuidado con el uso del acelerador. Eso, claro, es muy diferente a como era antes. Antes ibas realmente al límite de lo que el coche podía dar. Pero en cuanto a potencia, en algunos puntos ya no es así", añadió el piloto holandés de Red Bull.

Verstappen ve "mucho potencial" en el Red Bull RB22 pese a un inicio lento

En sus críticas a las reglas de la Fórmula 1 para este 2026, Verstappen ha subrayado en varias ocasiones que esa opinión no tiene nada que ver con su nivel de competitividad.

El RB22 aún no es lo suficientemente rápido como para luchar por la victoria, pero Verstappen ve "mucho potencial" en el coche y añade: "Solo tenemos que entender algunas cosas que no han salido bien, sobre todo en la última carrera".

"Simplemente tenemos que seguir trabajando e intentar sacar más rendimiento del coche carrera tras carrera. Y quizás el breve parón que tenemos ahora sea un buen momento para analizarlo todo a fondo, de modo que podamos volver más fuertes en Miami", concluyó el neerlandés.