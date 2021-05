Verstappen: "Lo de los límites de pista es porque no me vale ser segundo"

Max Verstappen se sintió frustrado por las reglas de los límites de pista durante la última carrera en Portugal, después de perder el punto extra por la vuelta rápida por salirse del circuito e incumplir las pautas emitidas por el director de carrera de la FIA, Michael Masi.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, enfureció por la decisión y dijo que el equipo había perdido en el inicio del año una victoria de carrera, una pole position y la vuelta rápida debido a las reglas de los límites de la pista.

El director del equipo, Christian Horner, señaló después de Portugal que sentía que había existido una "inconsistencia" en la aplicación de las reglas referentes a este tema después de que el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, considerase que Lando Norris le adelantó gracias a que el de McLaren no respetó los límites al inicio de la carrera.

Verstappen reconoció que en algunas pistas era "un poco más difícil" de juzgar debido a los bordillos utilizados por otras categorías, pero considera que es necesario alcanzar un punto intermedio.

“Creo que sí, necesitamos encontrar una solución", dijo Verstappen este jueves en Barcelona. "Entiendo que en algunas pistas corremos junto con MotoGP, y por supuesto, ellos quieren bordillos un poco diferentes a los que nos gustan a nosotros”.

“Pero creo que todavía tenemos que encontrar un punto intermedio que funcione para ambas categorías. Con nuestras velocidades en las curvas, básicamente podemos abusar de toda la pista debido al agarre que tenemos en los monoplazas, lo que a veces hace que sea realmente difícil juzgar los límites adecuados de los circuitos”.

“Pero yo pienso que en algunos lugares deberíamos intentar poner un poco más de grava. Por supuesto, a veces no es lo que quieren los circuitos, porque cuando se tienen días de entrenamiento particulares y la gente se sale a la grava, esta llega al asfalto y necesitan limpiarla y cuesta dinero ponerla en su lugar”.

“Pero a veces es un poco confuso, incluso desde el exterior, porque en algunos circuitos el límite lo encuentras con un piano y en otros está en una línea blanca”.

"Creo que podemos hacerlo mucho mejor asegurándonos de que haya un límite más severo, ya sea que te salgas de un bordillo o lo que sea”.

Verstappen se vio obligado a ceder el liderato del Gran Premio de Bahrein, primera cita de la temporada, a Lewis Hamilton después de que se considerase que había superado al Mercedes fuera de la pista. El holandés cruzó la meta segundo.

Luego en Portugal logró una buena vuelta en la Q3 que fue eliminada debido a una violación de los límites del trazado, antes de que en carrera perdiera el punto de bonificación por la vuelta rápida por el mismo asunto.

Pero Verstappen no siente que deba trabajar más para comprender los límites de la pista y apuntó que esto reflejaba lo intenso del reto de presionar a Mercedes.

"No creo que haya nada que hacer para mejorar", dijo Verstappen. “En Bahrein, hubo algunos malentendidos entre los equipos de lo que estaba permitido y de lo que no. Pero también puedes verlo de otra manera. Solo estoy tratando de sacar todo el potencial del coche cuando no estamos al mismo nivel que Mercedes”.

“Siempre trato de sacar el mejor resultado posible. Pero sí, me salí dos veces fuera de los límites de la pista que me costaron básicamente una pole y una vuelta rápida. También es porque no me conformo con el segundo o tercer lugar".

