Verstappen: "No me importa ser segundo o tercero en F1"

Verstappen cerró la distancia con Bottas ligeramente en Turquía, tras terminar en sexto lugar en un día en que el finlandés quedó fuera de los puntos.

"En realidad no importa un segundo o un tercero", dijo Verstappen este jueves en Bahrein. "Sólo quiero tener un buen resultado. Si significa que al final eres tercero en el campeonato, pero tuviste algunas carreras positivas para terminar la temporada, estaré contento con ello".

Verstappen admitió que su equipo sabía a principios de año que no sería un rival en el mundial de Fórmula 1 2020, a pesar de un acabar con buen pie la temporada anterior.

"En la primera carrera creo que estaba bastante claro que estábamos demasiado lejos", dijo. "¿Y por qué? Quiero decir, que no lo sé, porque de lo contrario ya habríamos cambiado, si supiéramos por qué".

"Creo que todo el mundo está trabajando muy duro, no hay duda de eso. Pero muchos equipos están trabajando muy duro, por supuesto. Y todavía tenemos que ponernos al día, pero es difícil saber por qué".

Verstappen reconoció que las actualizaciones introducidas en la última carrera en Turquía parecieron funcionar, aunque era difícil valorarlas en las condiciones tan complicadas que tuvo la F1 allí, y en una pista desconocida. Cree que los beneficios serán más evidentes este fin de semana en Sakhir.

"Quiero decir, siempre es difícil de decir, debido a las condiciones, pero probé algunas partes nuevas, y fueron definitivamente positivas", dijo. "Así que estoy deseando probar aquí en Bahrein, donde por supuesto tenemos un poco más de información ya con estos coches, así que sólo quiero ver cómo funciona todo. Pero estoy seguro de que puede ser bueno".

Verstappen admitió que la carrera de Estambul fue "un día incómodo" después de sus últimas buenas actuaciones.

"No es demasiado bonito", dijo. "Puede suceder a veces. En primer lugar, fue una lástima. Tenía muchas ganas de competir en Turquía. Pero la superficie de la pista fue, por supuesto, un desastre, en términos de agarre. Así que eso no fue agradable".

"Pero de la carrera en sí, ¿qué podemos aprender? Bueno, siempre hay cosas que aprender en cada Gran Premio, pero fue uno de esos días en los que todo parecía ir mal. Tuve ese trompo, neumáticos con pinchazos...".

"Y de ahí en adelante, había una sola trazada en la que podías pilotar, así que no podías pelear, no podías adelantar. Y entonces la pista no se secaba lo suficiente como para ir con slicks. Así que sinceramente, fue sólo un día incómodo, y no fue el resultado que queríamos, por supuesto. Pero a veces es así".

"Creo que hasta entonces, tuvimos un montón de buenos resultados. Y siempre fueron tiempos felices. Así que a veces, hay un fin de semana donde nada funciona realmente perfecto. El viernes, y por supuesto, el comienzo del sábado, fueron buenos. A veces tienes esos resultados un domingo, donde simplemente nada funciona para ti, por muchas razones".

