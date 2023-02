Verstappen critica a la FIA por las tasas de participación en la F1

Cargar el reproductor de audio

La FIA está cobrando entre los pilotos y los equipos de Fórmula 1 una cuota de inscripción de casi 25 millones de euros por su participación en el Campeonato del Mundo de 2023. Según los críticos, esa cifra es superior a la lógica. De hecho, solo Red Bull, actual campeón, paga una cifra cercana a los ocho millones, incluyendo las tasas de la superlicencia de sus dos pilotos, es decir, los austriacos pagan más de diez veces de lo que lo hace Williams.

"Creo que es una cantidad absurda y desmesurada", dijo Verstappen a ServusTV. Sin embargo, no quiso quejarse mucho, ya que no tiene motivos para hacerlo debido a que su superlicencia, que cuesta casi un millón de euros, la paga el equipo. "Me temo que tenemos que pagarla, si no recuerdo mal lo pone en el contrato", dijo Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull.

El coste de la superlicencia es de 10.400 euros, más 2.100 euros por punto logrado en 2022. Según nuestras informaciones, son casi 500 euros más que el año pasado. En cuanto a los equipos, la FIA exige una base de 585.660 euros y 5.854 por punto conseguido.

"Recibí la factura hace unos días", dijo Christian Horner, director de Red Bull, en la gala de la FIA celebrado en el mes de diciembre. "Es increíble. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto teníamos que pagar a la FIA por todos los puntos conseguidos".

Así que no todo el mundo está encantado con esas tasas, sobre todo Verstappen, que es el piloto al que más se le pide que pague: "No me parece bien que paguemos tanto. Eso no ocurre en otros deportes. Y además, cada vez hay más carreras, por lo que cada vez se consiguen más puntos".

"En 2018, la Fórmula 1 tenía 21 carreras, sin sprints ni puntos extra por la vuelta rápida. Estos últimos regresaron en 2019, luego vinieron las sprints en 2021, y ahora hay 23 grandes premios previstos para el 2023. Son 443 puntos más esta temporada que en 2018, unos 900.000 euros más para las arcas de la FIA", añadió el neerlandés.

Verstappen no es el único que se pregunta si la FIA está haciendo eso para enriquecer sus cuentas. La GPDA (Asociación de Pilotos) aceptó en su momento un drástico aumento de las tasas de la superlicencia con la condición de que se pudieran utilizar para la seguridad. Max Mosley, entonces presidente de la federación, fundó el "Instituto FIA" con esa idea en 2004.

Fue una buena idea. Bajo la dirección de Sid Watkins y Richard Woods, el instituto FIA realizó sus estudios y progresó en aspectos como el HANS, el halo, los sensores de impacto y la base de datos de accidentes. Sin embargo, se disolvió a finales de 2016 y desde entonces los pilotos no han tenido la transparencia que les prometió primero Max Mosley y, de forma más reciente, Mohammed ben Sulayem.

Esta no es la primera vez que el coste de la superlicencia es objeto de debate entre los pilotos o los equipos. En el 2013, el aumento de la tasa por puntos conseguidos ya fue criticado, sobre todo por Jenson Button. Pero comparado con lo que sucede a día de hoy, no era para tanto: Verstappen tendría que pagar casi 500.000 euros menos con ese mismo baremo.

Seguro que en las próximas reuniones, los equipos y los pilotos ponen el debate encima de la mesa de la FIA y la Fórmula 1, en busca de cambios que favorezcan a sus intereses o, por el contrario, en busca de respuestas sobre dónde va destinado esas cantidades "desorbitadas" que año tras año caen directamente en las arcas del órgano rector de la máxima categoría.

