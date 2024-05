Verstappen, en contra del sistema de la FIA con las superlicencias

Un piloto que aspire a competir en una carrera de Fórmula 1 debe acumular un total de 40 puntos para que se le conceda una superlicencia, un sistema que se introdujo en 2016. La FIA, el organismo rector de la categoría, decidió introducir ese método de puntos después de que Max Verstappen debutara en el Gran Premio de Australia 2015 a la edad de 17 años y 166 días, en lo que fue un salto directo desde la Fórmula 3 europea.

Algunos de los otros requisitos para obtener una superlicencia incluyen tener al menos 18 años y haber completado al menos el 80% de dos temporadas en un campeonato de monoplazas. El sistema volvió a estar bajo una polémica en el pasado curso, cuando la federación internacional rechazó la petición de Red Bull de que se concediera a Colton Herta una exención para obtener el permiso.

Sin embargo, hace poco se supo que un equipo pidió ante la FIA un permiso para que Andrea Kimi Antonelli pudiera lograrla antes de que cumpla los 18 años en agosto. El italiano, que actualmente compite en la Fórmula 2 con Prema, estuvo entre los rumores de conseguir un asiento en el Gran Circo, aunque el director de Mercedes, Toto Wolff, restó importancia y dijo que no iba a suceder.

El tres veces campeón del mundo, Max Verstappen, explicó que se oponía al sistema actual de puntos, y consideró que no servía para el propósito previsto: "Esa norma se introdujo por mi culpa, al final, no para lo que se pretende. No se trata específicamente de él [Andrea Kimi Antonelli], pero eso puede impedir que algunos talentos lleguen a la Fórmula 1 rápidamente porque primero tienen que acumular esos 40 puntos".

"No soy un gran aficionado de ello, de todo ese sistema", comentó. "La FIA cree que es bueno, pero yo preferiría no tenerlo. Si alguien tiene 17 o 18 años y tiene quizá 20 puntos, pero si es muy rápido, ¿por qué no puede entrar entonces en la Fórmula 1?".

A pesar de su temprano estreno en la máxima categoría del automovilismo, el neerlandés llegó a convertirse en el piloto más joven en sumar un punto, en terminar en el podio y en ganar una carrera.

