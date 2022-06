Verstappen pide más agarre en el tren delantero de su Red Bull

Cargar el reproductor de audio

El cambio de las reglas de la F1 para este año respecto al efecto suelo llevó a un reajuste en términos de cómo llevar a cabo la conducción de los monoplazas. Al ser más pesados y correr mucho más cerca del suelo, son más propensos a sufrir subviraje.

De Verstappen se sabe que brilla más con un coche que pueda ser agresivo al girar, ya que es capaz de superar cualquier debilidad en la parte trasera. A principios de esta semana, Helmut Marko, de Red Bull, admitió que Verstappen estaba buscando mejoras.

"Digámoslo así: el coche todavía no es lo que a Max le gustaría que fuera", dijo a la web hermana de Motorsport.com, Formel1.de. "Necesita una parte delantera muy fuerte. Lo que ocurre con la parte trasera, donde todo el mundo se pone nervioso cuando va a 250 km/h, Max ni siquiera lo nota. Nuestro coche es más neutro, tal vez un poco más bondadoso en ese sentido. Y eso es algo que a él no le gusta".

Cuando Motorsport.com le preguntó antes del Gran Premio de Azerbaiyán si estaba buscando cambios en el monoplaza para hacer más fuerte la parte delantera, Verstappen explicó que estaba presionando para hacer ajustes, pero la situación no era tan dramática como algunos sugieren.

"Sin duda veo, por supuesto, que Checo está un poco más cómodo que el año pasado", dijo. "Por mi parte, sí, me gustaría un poco más de delantera, en eso estamos trabajando".

"No digo que esté incómodo en el coche, pero estos monoplazas son tan pesados, largos y anchos que, con el aumento de peso también, quieres un coche que gire mejor, porque simplemente va más rápido en curva".

"Eso significa que puedes sacar un poco más de provecho en la clasificación cuando realmente aprietas, lo cual yo no puedo hacer en este momento".

"Pero no es todo tan dramático. Quiero decir, he ganado cuatro carreras. Es más de lo que había lograo el año pasado por estas fechas. Así que no es tan malo. Es sólo afinar pequeñas cosas", concluyó Max Verstappen.

El piloto de Haas, Kevin Magnussen, que volvió a la F1 esta temporada tras dos años de ausencia, respaldó el punto de vista de Verstappen sobre que la generación de F1 en 2022 sufre más subviraje que en las anteriores temporadas.

"Estoy de acuerdo con Max en que los coches tienen más subviraje a mitad de curva", dijo. "El coche no quiere girar tan bien como los coches antiguos".

Disfruta de los detalles de los coches en el GP de Azerbaiyán 2022 de F1

