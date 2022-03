Verstappen se burla del pesimismo de Mercedes para la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

En numerosas ocasiones durante las últimas temporadas hemos visto a Mercedes sufriendo durante los test de pretemporada pero, al llegar a la primera carrera, siempre estaban en primera posición o muy cerca de ella.

Esa es la principal razón por la que Max Verstappen, el mayor rival del equipo alemán durante el curso pasado, no se cree todos los mensajes pesimistas que están lanzando desde Mercedes y de forma continúa en estas pruebas de Bahrein.

El neerlandés cree que la historia se podría repetir y, hablando ante algunos medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, recordó algunas de las frases que Toto Wolff o Lewis Hamilton han utilizado en el pasado cuando Mercedes pasaba se luchar en los test a dominar las carreras prácticamente sin oposición.

"Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen 'oh no, obviamente que no somos los favoritos".

"Pero luego, una semana después, cuando las cosas van bien [para Mercedes], de repente dicen: 'oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica".

"También estuvieron así el año pasado, y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carreras", dijo Verstappen recordando los problemas de Mercedes antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada 2021.

El piloto de Red Bull tampoco se olvidó de Ferrari, que al contrario que Mercedes, se han mostrado muy sólidos y rápidos desde la primera jornada de test en Barcelona, manteniendo un perfil bajo de cara al público con el que prefieren no mojarse demasiado.

"Siempre es difícil decir quién es el más rápido, pero lo que he visto y lo que creo que es agradable para la Fórmula 1, por supuesto, es que Ferrari parece ser consistentemente rápido. Al menos es obvio que tienen un coche estable en este momento".

"Simplemente las cosas pintan bien para ellos, también han tenido muy pocos problemas. Veremos la semana que viene quién es el más rápido, pero hasta ahora han tenido una muy buena pretemporada", añadió.

El hecho de haber luchado por el mundial de 2021 hasta la última carrera del campeonato podría perjudicar a Red Bull y Mercedes en comparación con Ferrari, cree Verstappen.

"Sus últimos dos años no fueron buenos, por lo que pudieron centrarse en esta temporada un poco antes que otros equipos. Es normal que hayan comenzado a trabajar en el coche de 2022 antes que nosotros y eso puede ser una ventaja. Pero, con estos nuevos monoplazas, la rapidez a la hora de desarrollarse durante la temporada será lo más importante", concluyó.

La próxima semana, concretamente del 18 al 20 de marzo, la Fórmula 1 disputará su primera carrera de la temporada 2022, un Gran Premio de Bahrein que repetirá escenario después de albergar los últimos test de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir. Ese fin de semana, por fin se desvelarán todas las cartas.