Verstappen avisa que la F1 2026 será "difícil de seguir" para los aficionados

La popularidad de la Fórmula 1 ha crecido enormemente en los últimos años gracias, entre otras cosas, a la serie de Netflix Drive to Survive y a la película de cine protagonizada por Brad Pitt. Sin embargo, los profundos cambios técnicos previstos para 2026 —y el papel mucho mayor que tendrá la gestión de la energía— harán que el deporte sea difícil de seguir para los aficionados, según Max Verstappen, quien reconoce que él mismo aún tiene muchas dudas.

Preguntado por lo que notarán los fans con todos los cambios en la Fórmula 1, Verstappen respondió durante el día de prensa de Viaplay: "Será complicado de seguir y de explicar. Eso es lo principal. Al final sigue siendo un Fórmula 1, un coche de carreras, y simplemente habrá clasificación y carrera. Pero hará falta un periodo de adaptación para todos. También en cuanto a los adelantamientos. Yo tampoco tengo todavía ni idea de cómo será. Así que sí, en realidad hay muchos interrogantes para todos. Por otro lado, eso también lo hace interesante, porque precisamente por eso la gente lo va a querer ver".

Sobre cómo será para él mismo, añadió: "Tienes una cantidad determinada de energía que puedes utilizar en una vuelta y luego, naturalmente, depende de lo bueno que sea tu motor y de lo eficiente que sea tu coche en recta. Así que hay muchos factores que tienen que encajar. Pero como ahora todos tienen el alerón abierto en recta, será diferente a la hora de adelantar y defender. La cuestión es cuánta batería puedes usar en ese momento, algo que además está bastante limitado. Son cosas que para nosotros también siguen siendo una incógnita".

Foto de: Rachel Ecclestone

Verstappen ya se mostró crítico durante los test de Bahrein con la Fórmula 1 de 2026 y en el día de prensa de Viaplay volvió a poner en duda si la categoría ha tomado la dirección correcta con el nuevo reglamento. Preguntado por si no resulta atractivo tener un nuevo estilo de pilotaje en la Fórmula 1, respondió: "Todo lo que implique pilotar al límite es, por supuesto, difícil. Al final no importa si es un Fórmula 1, un GT o un coche de calle. Pero algunas cosas son más divertidas de conducir que otras. Y tal y como intentamos explicárselo ahora al espectador medio —y también si me tomo a mí mismo como ejemplo cuando miro los datos— me pregunto: ¿es realmente esto lo que queremos?".

Ojalá seguir mucho tiempo en la F1

Que tenga que adaptarse a una manera distinta de pilotar no es el problema, subrayó. "Pero ¿es la forma más divertida? No, no lo es". Verstappen asegura que su opinión no cambiará aunque Red Bull resulte ser el equipo a batir este año. "Para mí esto no tiene nada que ver con los resultados. Al final tiene que seguir siendo divertido y tienes que disfrutar lo que haces. Aunque seas el mejor en tu profesión —ya sea pilotar o cualquier otra cosa— tienes que disfrutar haciéndolo. Si no te gusta ir a trabajar, eso no puede durar mucho tiempo. Creo que es así para todo el mundo. Desde luego, no sería agradable no disfrutar de tu trabajo".

El tetracampeón del mundo ya dejó entrever en pretemporada que las nuevas reglas no ayudan precisamente a prolongar su carrera en la Fórmula 1. Preguntado directamente sobre cuánto tiempo espera seguir en la categoría reina, respondió: "Ojalá mucho tiempo, por supuesto. Pero es algo muy difícil de estimar. Ahora mismo todo es un poco difícil de valorar, también en cuanto a dónde estamos. Esperemos que todo resulte mejor de lo que parece".

Te puede interesar: FÓRMULA 1 Ecclestone se alinea con Verstappen y ataca el nuevo reglamento de la F1