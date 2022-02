Verstappen y el "aura" que impresionó a Red Bull en sus inicios en F1

Cargar el reproductor de audio

En 2015, Max Verstappen se convirtió en el piloto de Fórmula 1 más joven de la historia al estar en la parrilla del Gran Premio de Australia con 17 años y 166 días. Muchos pensaron que el ascenso del excepcional talento neerlandés era demasiado prematuro, pero los que trabajaron con él ya sabían el talento que tenía.

Uno de ellos era Graham Watson, entonces uno de los jefes de Toro Rosso, donde Verstappen debutó. En declaraciones a la edición holandesa de Motorsport.com recuerda esos momentos: "Mucha gente decía: 'No se debería permitir a estos chicos entrar en el deporte hasta que no hayan recibido un poco de formación', lo cual es una tontería".

"La verdad es que si eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente mayor. Creo que a todos nos chocó un poco que Max fuera tan joven, pero Franz [Tost] y Helmut [Marko] llevan mucho más tiempo y se dieron cuenta de que era, digamos, excepcional en su generación, como Schumacher, Alonso o Hamilton. Era la persona adecuada para meterlo en el coche".

Max Verstappen impresionó a su temprana edad

Watson conoció a Verstappen en septiembre de 2014, el año en que el entonces joven de 17 años completó un par de sesiones de entrenamientos libres para Toro Rosso.

"Puedo decir que tenía una especie de aura sobre él", explicó el director del equipo. "Fue muy evidente desde el momento en que entró en el garaje y se subió al monoplaza".

Cita como ejemplo el Gran Premio de Brasil de 2014: "Casi provocó un accidente en su primera vuelta rápida en los primeros entrenamientos. Pero recuperó el coche, siguió, hizo otra vuelta y fue el más rápido. Eso demostró que cree en lo que hace, que sabe lo que hace".

Esta impresión se confirmó cuando Verstappen se unió a Toro Rosso como piloto titular en 2015. Watson también observó paralelismos con su padre: "Ya trabajé con Jos Verstappen en Benetton, así que tenía una conexión con la mentalidad de los Verstappen".

La fuerza mental distingue a Verstappen

"Estoy seguro de que su padre le dijo que tiene que hacer ciertas cosas si quiere ser tratado como un igual o ser el líder del equipo. Conociendo a ambos, lo veo un poco más que otros. Creo que Jos le enseñó y le dijo: 'Max, mira, tienes todas las habilidades, pero ahora tienes que crear el entorno para ti, como hizo Michael [Schumacher] en Benetton y Ferrari'".

Sin embargo, junto a esta determinación, Watson destaca otra de las cualidades de Verstappen, sus nervios de acero. "Nada le hizo tambalearse", recuerda. "Una vez estaba hablando con él sobre los nervios y le dije: 'Max, ¿cómo te enfrentas a los nervios?' y me dijo: '¿Qué quieres decir?'".

"Volví a intentarlo y le comenté: 'Cuando estás en la parrilla y se encienden las luces y estás rodeado de pilotos de Fórmula 1 que tienen mucha más experiencia, ¿no te pones nervioso?', y me dijo: 'Oh, nunca lo había pensado'. Sinceramente, Graham, lo que quiero es pilotar el coche'".

"Me dijo que llevaba conduciendo desde los cuatro años, así que a los 17 ya tenía una carrera bastante larga y sabía cómo manejar la presión en los campeonatos de karting", afirmó Watson. Al reflexionar sobre su año y medio con Verstappen en Toro Rosso, destacó un momento en particular.

"Fue en Singapur 2015: '¡No voy a dejar pasar a mi compañero de equipo!'. Eso me confirmó que este hombre era como un muro", recapitula sobre la negativa de Verstappen a dejarse pasar por su entonces compañero de equipo Carlos Sainz, que tenía los neumáticos más frescos y perseguía a Sergio Pérez.

"No se dejaría adelantar por nadie", dijo Watson sobre Verstappen. "No importaría quién pilote el otro coche. Y por desgracia, o por suerte, así es exactamente como se llega a ser campeón del mundo. Hay que ser egoísta y directo en la pista. Si no, te comen vivo".

"Veo demasiados pilotos con talento que no lo consiguen porque son chicos buenos. Puedes ser un buen tipo, pero tienes que ser implacable en la pista", insistió el de 54 años, que ahora es director del equipo AlphaTauri y que siguió de cerca la carrera de Verstappen tras su ascenso a Red Bull.

¿Cuánto ha cambiado en comparación con el Verstappen de 2015?

"Es mucho más maduro, eso es seguro. Con nosotros, era un adolescente. Siempre me resultó muy fácil hablar con él. Es un tipo humilde, no tiene arrogancia. Incluso ahora en el paddock siempre me saluda. No ha cambiado drásticamente, solo se nota que ha crecido mucho".

Esto también se veía en la pista, sostuvo Watson: "Todavía puede ser agresivo, pero ha madurado. Sabe cuándo es el momento de apretar y cuándo de contenerse". Con ello, Verstappen también había aprendido de algunos incidentes de 2017 y 2018, que discutió con Watson.

"Mi consejo fue: 'Tienes tres décimas más en el bolsillo que la mayoría en la Fórmula 1, así que afloja una décima'. No tienes que encontrar esa última décima en cada vuelta'. Creo que ha madurado como piloto. Puedes ver su progresión natural. También pilota con la cabeza y no solo con el pie derecho".