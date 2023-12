Verstappen usó el apodo de Pérez como motivación para ganar

Las victorias de Sergio Pérez a lo largo de su trayectoria le han hecho ganarse el apodo de el 'rey de las calles', puesto que ha dado varias lecciones de pilotaje en circuitos urbanos. El Gran Premio de Mónaco de 2022, o su triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2021 y 2023, además del Gran Premio de Arabia Saudí del pasado curso, son una clara muestra de ello.

Sin embargo, el claro dominador de los últimos años en la Fórmula 1 fue Max Verstappen, quien aseguró en una entrevista con Viaplay que eso generó en él un fuego interno que le motivo para batir al mexicano. Cuando se le preguntó al neerlandés sobre el apodo de su compañero, respondió: "Solo me motiva más para demostrar que no es así. En realidad es una motivación equivocada para otras personas, pero a mí no me asusta".

Además, el tres veces campeón del mundo no es soberbio al respecto y conoce el trasfondo de todo ello sobre el piloto de Guadalajara: "Ciertos medios de comunicación, por ejemplo de México o de habla hispana, naturalmente le dan bombo a eso. La gente naturalmente espera una pelea por el título de todos modos".

Decir que esa lucha por el título no se produjo en 2023 es quedarse corto, puesto que Max Verstappen consiguió diez victorias consecutivas desde el triunfo de Sergio Pérez en Bakú, dejando atrás a la competencia: "También sé que al principio de la temporada nunca tenemos realmente las pistas que se adaptan a mí. Esos circuitos solo llegan más adelante en el año, los circuitos más rápidos con muchas curvas de gran velocidad".

"No me preocupaba en absoluto en ese momento. Solo se trataba de atar un poco mejor ciertos detalles", explicó el neerlandés sobre su situación en el inicio de la campaña, en la que no llegó a estar por detrás en ningún momento pese a las dos victorias del segundo de los monoplaza de Red Bull. "Al final, después de Bakú, conseguimos hacerlo razonablemente bien".

El holandés entiende perfectamente que su compañero también expresara en voz alta sus aspiraciones al título en los primeros fines de semana: "Desde luego, uno mismo puede creer en ello. Solo que al final del día, hay muchas carreras durante una temporada, para ser campeón, hay que ser muy constante, apenas puedes cometer errores. En última instancia, un campeonato se gana así".

