Verstappen, animado por los nuevos neumáticos Pirelli de F1 2023

El piloto de Red Bull es conocido por preferir un eje delantero más efectivo para que los monoplazas sean nerviosos en la parte trasera. Ese rasgo era el contrario con el que el RB18 empezó en la temporada 2022 debido a la combinación de sobrepeso y subviraje de la nueva generación de neumáticos Pirelli.

Aunque los de Milton Keynes trabajaron duro para solucionar el problema en la báscula, e hizo rápidos progresos a partir del Gran Premio de Emilia Romagna, todavía había cierto margen de mejora. No obstante, las esperanzas del neerlandés por conseguir un mejor coche en la parte delantera han incrementado gracias a la naturaleza de las gomas de la compañía italiana para el presente curso.

El objetivo es modificar ligeramente el equilibrio para que los vehículos sean menos propensos al subviraje, y cuando Motorsport.com preguntó sobre si los cambios probados en los test de Abu Dhabi, Max Verstappen dijo que era optimista: "Sí, el gran problema del año pasado no fueron los neumáticos, fue el peso".

"Era muy grave, y eso crea un comportamiento perezoso en el eje delantero, así que una vez que empezamos a deshacernos de eso, el coche de volvió más ágil, y así es como el monoplaza va rápido, porque nunca me he sentado en uno con subviraje que sea veloz en mi vida, en ninguna categoría", comentó el vigente campeón del mundo.

"Con los nuevos neumáticos de Pirelli, creo que hay una pequeña mejora. Por supuesto, solo los probamos a fondo en Abu Dhabi, y tenemos que verlos en todos los circuitos también para ver si funcionan en todas partes", continuó. "Porque cada asfalto y cada condición de la pista, especialmente el tiempo, influye mucho, pero confío en que todo vaya en la dirección correcta".

Los comentarios de los responsables técnicos tras las pruebas en el trazado de Yas Marina fueron alentadores sobre el progreso en las gomas, aunque el director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux, expresó cierta cautela a la hora de leer demasiado de los resultados de la única vez sobre la pista, ya que consideraba que las diferencias eran solo sutiles.

"No me parece que haya una gran diferencia con respecto a la primera información que recibimos tras los test de Abu Dhabi", dijo. "Una rigidez un poco diferente, vertical, un poco más suave, pero no vimos nada importante. Sin embargo, el año anterior, cuando vimos las pruebas del final de la temporada con los neumáticos de 18 pulgadas, tenían un graining infernal, y estuvimos asustados todo el invierno por eso, cuando luego no pasó nada en 2022".

"Así que yo no sacaría una conclusión prematura de lo que vimos en los test solo por lo que pasó. Ahora mismo, no son diferencias muy grandes, así que no debería haber un comportamiento muy distinto".

