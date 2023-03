Verstappen: "Alonso debería tener más victorias, me gustaría ver más"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso se está ganando todos los elogios en este inicio de temporada 2023 en el que brilla con Aston Martin, y en el horizonte está la posibilidad de lograr la victoria 33 que se le resiste desde hace 10 años. Sobre ello habló el piloto que más opciones tiene de impedirlo, Verstappen, y aunque son rivales, el neerlandés no dudó en alabar al español.

Juntos en la rueda de prensa de este jueves en el GP de Australia, a Alonso se le preguntó por esa victoria 33, y como precisamente ese es el dorsal de Verstappen, el de Red Bull tuvo que responder, en tono de broma, si él se llevaría derechos de merchandising. Pero lejos de continuar con la broma, dijo: "Creo que Fernando ya debería haber ganado muchas más carreras de las que ha hecho. Creo que se merece mucho más".

Max Verstappen cree que la 33 puede llegar en cualquier momento, pero no oculta que le gustaría que no se quedara ahí: "Sí, quiero decir, me alegraría mucho verle ganar la 33. Pero también, en cierto modo, me gustaría que ganase más. Así que ya veremos en la próxima carrera".

El propio Alonso admitió, tras la última cita, que para ganar esta temporada necesitan la 'ayuda' de Red Bull en forma de errores o abandonos. Los de las bebidas energéticas han ganado las dos pruebas que se han disputado en 2023, siempre con Alonso junto a sus dos pilotos en el podio, y son los favoritos a todo. Tanto, que Russell incluso aseguró que vencerán en todas las carreras del año.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 1 / 7 Foto de: LAT Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 2 / 7 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 3 / 7 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 4 / 7 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 5 / 7 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 6 / 7 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team y Max Verstappen, Red Bull Racing, en rueda de prensa 7 / 7 Foto de: LAT Images

Ante la pregunta, manteniendo la broma de si le sobraba algo de merchandising con el número 33, Verstappen dijo: "Sí, siempre tenemos stock, ¡no te preocupes!", a lo que Alonso repondió: "Hay muchas camisetas naranjas por todas partes, así que seguro que hay algo".

A finales de 2022, concretamente en el GP de Estados Unidos, Verstappen sumó su triunfo número 33, y desde entonces ha elevado la cuenta a 36. El holandés está a cinco de igualar las 41 de Ayrton Senna que le situarían en el top 5, y amenaza, ante un año que se presume aplastante, con alcanzar las 51 de Alain Prost y las 53 de Sebastian Vettel, aunque para ello necesitará ganar 15 y 17 carreras respectivamente.