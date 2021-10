El interesante intercambio de elogios de Alonso y Verstappen

La presencia de Fernando Alonso de nuevo en el Gran Circo de la Fórmula 1 ha atraído muchas miradas desde que el pasado enero el español regresara a la categoría donde ganó dos Mundiales en 2005 y 2006.

El rendimiento del asturiano ha ido de menos a más y actualmente, tras 15 carreras, ya supera a su compañero de equipo, Esteban Ocon, tanto en la general del Mundial, como en el cara a cara en clasificación.

Este jueves, en la rueda de prensa previa al GP de Turquía 2021, a Max Verstappen, segundo del Mundial, a dos puntos de Lewis Hamilton, se le preguntó a qué piloto apoyaría si él no estuviera en la F1.

"Bueno, si yo no fuera un piloto de F1 o no hubiera logrado estar aquí, probablemente apoyaría a Fernando. Simplemente me gusta su estilo, cómo corre", respondió el holandés a la pregunta de un aficionado.

"Tengo que estar de acuerdo, porque le apoyaba antes de estar en la F1, así que supongo que le apoyaría", añadió Lance Stroll, que compartió escenario con el de Red Bull.

Posteriormente, cuando Fernando Alonso y Daniel Ricciardo entraron en la sala, al español se le comentó qué pensaba de la respuesta del holandés.

"Me alegra escuchar eso, obviamente. Yo también dije al principio del campeonato, antes incluso de Bahrein, que los pilotos que más me impresionaron los dos últimos años cuando estaba en casa viendo la televisión fueron George, por su actuación con el Williams, y Max. Y probablemente eran los dos tipos por los que encendía la TV, porque...", comenzó el asturiano.

Pero Ricciardo le interrumpió añadiendo: "¡Y Daniel!".

"...y Daniel, porque estaba en el Renault, y ese coche era muy interesante para mí el año pasado", puntualizó Alonso entre risas.

"Pero no... Quiero decir, ya sabes, estaban dando algo extra. Y esa fue la razón por la que puse la televisión. Así que estoy contento de escuchar eso también de Max. Y luego sobre la pelea por el título. Sí, parece que maneja la presión mejor que otras personas. Cada uno de nosotros es diferente, pero parece que para él no es un gran problema, ya sabes, y se lo toma carrera a carrera. Así que creo que es el planteamiento correcto para estas citas restantes".

Cuando a Alonso se le pidió que comparase a su yo de 24 años con Verstappen, que cumplió esa edad hace una semana, el español comentó: "Creo que con 24 años también estaba luchando por mi primer Campeonato del Mundo contra un siete veces campeón del mundo en ese momento, que era Michael. Y ahora es Lewis en su caso".

"Teníamos las gradas azules completas en Barcelona. Y ahora tenemos las gradas de naranja en Zandvoort. Así que hay muchas similitudes creo que en este año. Y vamos a ver cómo termina".