Verstappen alerta: el dinero manda en el karting y aparta a jóvenes promesas

Max Verstappen afirma que su implicación en Team Redline nació de una preocupación que detectó durante su propia etapa como piloto: el karting en el mundo real se ha vuelto tan caro que el talento está quedando fuera por motivos económicos, por lo que el sim racing puede convertirse en una vía creíble hacia carreras profesionales remuneradas.

Verstappen forma parte desde hace años del equipo de sim racing Team Redline, al que se unió en 2015, y la escudería se remonta a principios de los años 2000 como uno de los nombres más reconocidos en la competición virtual de alto nivel.

En una entrevista en el podcast Up to Speed, grabada durante los test de Bahrein, Verstappen explicó por qué este proyecto es tan importante para él.

En un episodio que abarcó numerosos temas —desde los coches de 2026 hasta la influencia de su familia y el hecho de que su padre siga compitiendo con 53 años—, el neerlandés volvió repetidamente a una misma idea: la importancia de extraer rendimiento a través del entrenamiento.

Explicó que mantiene esa mentalidad tanto en el simulador como durante los fines de semana de carrera, y viceversa, destacando cómo busca pequeñas mejoras incluso en las últimas horas antes de una prueba. Esa lógica enlaza con el propósito de Team Redline: si el karting es el primer peldaño y la escalera se está retirando, el simulador se convierte en una vía paralela y equivalente que permite aprender el proceso antes siquiera de sentarse en un coche real.

De este modo, Team Redline se convierte en un puente hacia la carrera deportiva con la que muchos sueñan. No necesariamente en la Fórmula 1, sino en categorías con asientos remunerados como el GT o la resistencia, donde las plazas respaldadas por fabricantes son hoy una posibilidad realista.

"También es porque creo que el karting hoy en día se está volviendo muy caro. Incluso comparado con cuando yo competía. No se puede negar que ahora, incluso en el karting, hay mucha gente con mucho dinero. Y yo haría lo mismo si tuviera un hijo o una hija compitiendo. Quieres tener el mejor material".

Foto de: VLN

"Pero el problema es que cuando hay dinero, los precios suben, y para tener el mejor material... Siento que las personas que no tienen el dinero o las posibilidades en general se quedan fuera o simplemente no reciben las oportunidades adecuadas; la gente acaba abandonando", afirmó.

"La gente se pasa al sim racing y veo a muchos chicos y pilotos que intentan, a través del mundo del sim racing, construirse una carrera. Todos sueñan con competir en la vida real. Y tuve una historia similar con mi piloto [Chris Lulham], que ahora está en GT3. Hizo karting. Lo hizo muy bien. Pero básicamente ahí es donde el camino se detiene".

"Estoy intentando crear esta oportunidad porque —llegar hasta la Fórmula 1 es difícil. No importa incluso si eres el mejor piloto de karting que existe—, pero quiero poder darles una carrera profesional. Quiero que puedan convertirse en pilotos oficiales de fábrica en cualquier categoría de resistencia. La resistencia es preciosa hoy en día, con tantos fabricantes ofreciendo grandes carreras y plataformas".

"Y para mí se trata exactamente de eso. Quiero dar la oportunidad a través del sim racing de que puedas venir y unirte a nosotros. Aprender, diría yo, cómo convertirte en un piloto profesional en términos de cómo trabajas desde casa o desde donde vivas, antes incluso de dar el salto al mundo real".

Está por ver si este modelo puede convertirse en una vía consolidada y repetible, pero Verstappen ha dejado claro que sus prioridades se centran cada vez más en abrir puertas a otros dentro del automovilismo, más que en seguir acumulando récords en su propia trayectoria.