Verstappen espera que la F1 no tenga aerodinámica activa en 2026

La Fórmula 1 dará la bienvenida a una nueva era de reglas técnicas a partir de la temporada 2026, en la que los monoplazas sufrirán muchos cambios. Aunque todavía no se ha especificado una normativa exacta sobre cómo serán esos coches, al campeón del mundo se le preguntó sobre ello, sobre todo por las palabras de Carlos Sainz en las que pidió una suspensión activa.

El neerlandés, lejos de tener algún deseo del estilo que la FIA cumpla de cara al futuro, indicó que no le gustaría tener algo así en la próxima generación del reglamento: "Creo que, al contrario, no deberíamos entrar en la suspensión activa, la aerodinámica activa y cosas así. Eso lo hace todo mucho más complicado, y ahí es donde algunos equipos van a volver a destacar, a hacer un trabajo mejor que otros".

"Hay que mantenerlo lo más simple posible. No veo que eso vaya a ocurrir en este momento con el reglamento de 2026, pero quizá me sorprenda positivamente...", aseguró el holandés, quien también se refirió al hecho de que es posible que cambie el tamaño de los neumáticos a unos de 16 pulgadas en lugar de los de 18 que están en la actualidad.

Max Verstappen no es de los que prefieren esas gomas tan grandes, y dijo: "No, pero creo que la mayoría de los pilotos no lo son. Se ve mucho menos con esas ruedas de 18 pulgadas, creo que Pirelli no quiere pasar a las de 16 pulgadas porque se puede producir un mayor sobrecalentamiento con esos neumáticos, aunque entonces es cuando pienso, 'quizá deberíamos dedicarle más tiempo para asegurarnos de que esos neumáticos de 16 pulgadas no se sobrecalientan'".

"No obstante, ese es siempre el problema cuando no tienes competencia [como único proveedor de neumáticos]. Entonces te preguntas '¿por qué tenemos que invertir todo ese dinero para volver a desarrollar neumáticos completamente nuevos? Así que, por supuesto, lo entiendo", indicó el neerlandés, quien cree que los pilotos deberían estar más involucrados en la creación del reglamento técnico.

"Al fin y al cabo, no somos nosotros los que hablamos en nombre de los equipos, por supuesto, y tampoco somos los accionistas de todo este juego", aseguró. "Ese es siempre un poco el problema, al final, sigue siendo político. Está claro que pensamos como GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios], pero no tenemos voz, ese es un poco el problema".

