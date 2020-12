La victoria de Verstappen corrió peligro por un problema como el de Imola

Verstappen lideró la carrera de principio a fin este domingo para conseguir la segunda victoria de la temporada con el Red Bull, poniendo fin a la racha de victorias de Mercedes en el Gran Premio de Abu Dhabi, que comenzó en 2014.

El holandés nunca se vio amenazado y se escapó rápidamente en las primeras vueltas, antes de que la salida del coche de seguridad adelantara las paradas en boxes. El ganador cruzó la línea con más de 15 segundos de ventaja sobre el Mercedes de Valtteri Bottas.

"Fue una carrera cómoda", comentó Verstappen. "Hice una buena salida, y a partir de ahí, pude gestionar la diferencia y cuidar los neumáticos".

"El coche de seguridad salió en un momento un poco desafortunado, creo, porque tuvimos que hacer un stint largo con el (neumático) duro. Afortunadamente resistió, pero hubo que gestionarlo un poco más".

"El coche ha estado muy bien hoy, y con un buen equilibrio, así que pude cuidar los neumáticos y abrir hueco durante la carrera".

Verstappen informó por radio al equipo de una vibración a 11 vueltas del final, preguntando a su ingeniero: "¿Viste eso, cuánta vibración y oscilación fuera de la curva?".

El piloto de 23 años desveló después de la carrera que este problema le hizo temer que se repitiera el fallo que sufrió en Imola este año cuando explotó uno de sus neumáticos yendo segundo.

"Estuve acordándome del pasado, un poco de Spa, pero por supuesto de Imola", señaló. "Iba vigilando en cada recta. Pero por suerte todo se mantuvo en su sitio. El ritmo se mantuvo y los neumáticos siguieron funcionando".

Verstappen se quedó a sólo nueve puntos de acabar subcampeón del mundo después de registrar cuatro podios en las últimas cinco carreras que terminó. Aun así, admitió que le sorprendió que Red Bull fuera capaz de superar a Mercedes en Abu Dhabi, demostrando lo importante que es empezar las temporadas con fuerza para luchar por el campeonato.

"Antes de llegar aquí no esperaba ganar la carrera y estar en la pole", aseguró. "También he leído que tuvieron que bajar un poco los motores, así que por supuesto que eso no les ayudó".

"En general, creo que el coche funcionó muy bien, mejor de lo esperado, así que por supuesto que estoy muy contento. Es una gran manera de terminar la temporada, un buen impulso para todos en el equipo".

"Solo espero que aprendamos de los años anteriores que tenemos que ser más fuertes al principio de la temporada para poder ponerles en más aprietos", zanjó.

