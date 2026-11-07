Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen dijo basta antes de tiempo en los libres de Brasil y Red Bull revela qué ocurrió

El equipo detectó demasiadas inconsistencias en los datos de las tandas largas, por lo que Hannah Schmitz, responsable de estrategia de Red Bull, consideró que seguir rodando no aportaría información útil.

Ronald Vording

Editado: 7 nov 2026, 8:41

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Max Verstappen terminó la jornada de entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1 en tercera posición. De hecho, el neerlandés ocupó ese mismo puesto en ambas sesiones y se quedó a unas dos décimas y media del piloto más rápido en cada una de ellas, con Lando Norris al frente de la primera y Andrea Kimi Antonelli liderando la segunda.

En Red Bull consideran que, una vez más, el coche tiene "potencial suficiente" para luchar en las primeras posiciones, aunque no todo fue sobre ruedas para Verstappen en Interlagos. Durante la primera sesión de entrenamientos libres del día, se quejó, como viene siendo habitual, de las reducciones de marcha, mientras que un problema con la dirección asistida le obligó a hacer "un buen entrenamiento físico" hacia el final de la sesión.

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En los Libres 2, Verstappen protagonizó uno de los intercambios por radio más divertidos de lo que llevamos de temporada de Fórmula 1, cuando no entendió inmediatamente un mensaje de Tom Hart, que este fin de semana vuelve a sustituir a Gianpiero Lambiase como su ingeniero de carrera, relacionado con la unidad de potencia y la caja de cambios.

"No tenemos nada en el interruptor, pero se están adaptando a ti", le comunicó Hart por radio. Aquello provocó una respuesta de Verstappen, casi canturreando: "¿Qué significa eso? ¿Tengo que hablar yo mismo con el motor? Creo que debería decir algo como: '¡Eh, embrague, estoy cambiando de marcha! ¡Si no, te castigaré!'".

Sin embargo, más llamativo fue el hecho de que Verstappen terminara la segunda sesión de entrenamientos libres antes de tiempo. Cuando todavía quedaban algo más de seis minutos en el cronómetro, el cuatro veces campeón del mundo ya se dirigía hacia el pitlane, aparentemente por iniciativa propia, a juzgar por las conversaciones por radio.

Verstappen propuso entrar en boxes, a lo que Hart respondió: "De acuerdo, Max. Si quieres entrar en boxes, hazlo al final de esta vuelta. Para que lo sepas, la comunicación por radio ha empeorado".

Al término de la jornada de entrenamientos en Sao Paulo, Hannah Schmitz, responsable de estrategia de carrera de Red Bull, explicó por qué Verstappen había regresado a boxes antes de lo previsto.

"Simplemente estábamos encontrando muchas inconsistencias en la tanda larga y consideramos que seguir rodando ya no nos aportaba nada útil".

"No estábamos obteniendo los datos que necesitábamos. Ya sabíamos qué aspectos queríamos analizar y modificar durante la noche, así que nos pusimos directamente a trabajar en ello".

Esto resulta especialmente llamativo porque, al entrar antes de tiempo, Verstappen también renunció a la oportunidad de realizar un ensayo de salida desde la parrilla. Teniendo en cuenta que la recta de salida del Autódromo José Carlos Pace presenta una pendiente ascendente bastante pronunciada y que las salidas de Red Bull no siempre han sido especialmente buenas este año, se trata de una decisión sorprendente.

Después de que Verstappen se bajara del coche, se pudo ver a los mecánicos trabajando en la parte inferior de su RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En cuanto al rendimiento, Schmitz considera que el equipo vuelve a tener un gran potencial de cara al resto del fin de semana, después de que Verstappen haya ganado tres de los últimos cuatro grandes premios.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que el coche tiene mucho potencial, pero ambos pilotos tienen aspectos que quieren analizar y modificar durante la noche. En cierto modo, eso es positivo, porque significa que sabemos qué está pasando con el coche y qué podemos corregir".

"Hay mucho potencial y optimismo de cara al resto del fin de semana".

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la previsión meteorológica. Con el programa de rodaje diseñado por Schmitz, Red Bull intentó comprender bien el comportamiento de los tres compuestos de neumáticos, aunque queda por ver hasta qué punto serán útiles esos datos teniendo en cuenta los cambios de temperatura y la posibilidad de lluvia.

"Creo que hoy ha sido una decisión muy ajustada elegir en qué sesión utilizar el neumático duro y en cuál el medio", explicó Schmitz.

"Creo que todos los equipos punteros han probado los tres compuestos porque son muy similares. Todo depende en gran medida de las preferencias del piloto, de las tendencias y preferencias de cada equipo, y esos son precisamente los aspectos que estamos intentando comprender a fondo".

"Hoy, evidentemente, las condiciones son bastante diferentes de las que se esperan para el domingo, así que ahora tenemos que analizar cómo creemos que se trasladará todo esto a lo que suceda el domingo. Y creo que esa es la parte complicada".

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