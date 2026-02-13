Verstappen se ríe de Wolff sobre la potencia del motor Mercedes: "Se olvidó un cero"

Max Verstappen no salió a la pista el jueves en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein, pero los titulares siguieron enfocando al cuatro veces campeón del mundo.

El piloto de Red Bull cumplió con sus obligaciones con los medios de comunicación y compartió su opinión sobre las nuevas reglas, describiendo la nueva era de la categoría como "una Fórmula E con esteroides" y "anticompetición".

"Toto se olvidó de un cero" al hablar de la relación de compresión

Además de la gestión de la energía, otro término que sigue dominando las conversaciones en el paddock es la relación de compresión. Toto Wolff asegura que el supuesto truco del motor, por el que Mercedes cumple con el límite de 16:1 durante las pruebas estáticas, pero alcanza el 18:1 durante la carrera en caliente, solo supone una pequeña diferencia.

El jefe del equipo Mercedes estimó la ganancia en 2-3 CV, pero Verstappen claramente lo ve diferente.

Cuando Motorsport.com le preguntó por los comentarios de Wolff durante la rueda de prensa, el cuatro veces campeón del mundo respondió: "¡Sin duda hay que añadir un cero a eso! Y quizá incluso más. Pero, ya sabes, entiendo perfectamente lo que están intentando hacer estos días".

Con esas últimas palabras, Verstappen sugirió que Mercedes está intentando desviar la atención. Entre otras cosas situando a Red Bull en el papel de favorito, algo que también han hecho varios equipos clientes de Mercedes, Wolff espera pasar desapercibido, en opinión de Verstappen, sobre todo ahora que la FIA se enfrenta a una importante decisión sobre la relación de compresión de los motores.

George Russell, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Está Mercedes ocultando su potencial de forma extrema?

Verstappen está convencido de que Mercedes está lejos de mostrar todas sus cartas en Bahrein: "Sí, bueno, te puedo decir una cosa: espera a Melbourne y verás cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya lo sé", afirmó.

Según Verstappen, Mercedes está ocultando su potencial de forma extrema, mucho más que la mayoría de los demás equipos de la parrilla de la Fórmula 1.

"Es obvio que están tratando de desviar la atención hacia nosotros porque hicimos muchas vueltas el miércoles. Pero hay que verlo desde ambos lados. Solo hay que esperar a Melbourne y ver lo rápido que van de repente en todas las rectas".

Verstappen cree que es absurdo que los equipos estén colocando a Red Bull como favorito.

"Echemos la vista atrás a los últimos diez años de pruebas de invierno", añadió. "No creo que se pueda decir quién fue el campeón el primer día, especialmente con un nuevo reglamento como este".

"Para mí, personalmente, es más bien una táctica de distracción. Pero no pasa nada. Me centro en lo que estamos haciendo aquí con el equipo. Porque, sinceramente, para nosotros todavía hay mucho que aprender. Este nuevo reglamento es tan complejo que solo queremos dar vueltas y ver a partir de ahí".

El hecho de que la Fórmula 1 sea actualmente tan política no le molesta, según Verstappen: "No, cada uno puede decir lo que quiera. Estoy en un punto en el que ya no me molesta nada en absoluto. No me afecta, sobre todo si el coche no es agradable de conducir. Entonces estoy ocupado con otras cosas, trabajando duro para poner el coche GT3 en una buena posición, por ejemplo".