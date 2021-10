Vergne y cómo Marko le dejó en paro entre Vettel, Verstappen y Sainz

En el mercado de fichajes, estar en el momento justo en el lugar exacto lo es todo, y Jean-Éric Vergne lo aprendió a las malas en 2014, sin poder cambiar nada de su destino.

El 18 de agosto de 2014, la Scuderia Toro Rosso anunció que Max Verstappen sería titular del equipo para 2015 a sus 17 años, en sustitución del francés Jean-Éric Vergne, que hasta ese momento había sumado 11 puntos frente a los seis de su compañero de equipo novato Daniil Kvyat, y luego redoblaría su dominio hasta alcanzar un resultado final de 22-8, a pesar de la gran desventaja al volante de un coche con sobrepeso.

"Tenía 10 kilos de más en cada sesión de clasificación, y era bastante difícil luchar contra Kvyat", dijo el francés al podcast Beyond The Grid.

Un mes y medio después, el 3 de octubre, Sebastian Vettel dio la sorpresa al anunciar su marcha de Red Bull a Ferrari. Vergne había terminado en un notable sexto puesto en Singapur y en un principio se le propuso sustituir al alemán si se marchaba, algo en lo que aparentemente no creía Helmut Marko, asesor deportivo del equipo Red Bull, que prefirió ascender a Kvyat antes que dar marcha atrás en su decisión de desprenderse de Vergne, movimiento que también permitió la llegada de Carlos Sainz Jr a Toro Rosso.

"En 2012 y 2013 creo que no era muy competitivo en clasificación, y realmente lo mejoré durante el invierno y para 2014 fui mucho más competitivo", recordó el francés. "Fue un poco de mala suerte, por cómo se dieron las cosas. Recuerdo que en verano llevaba más puntos que Kvyat, la primera mitad de la temporada fue muy buena. Recuerdo que en Budapest, antes del parón veraniego, fui segundo durante más de la mitad de la carrera, cuando la pista estaba mojada, con Nico Rosberg detrás de mí. Obviamente, al final se secó y no tuve suerte, pero aun así terminé en los puntos y fue una carrera muy buena para nosotros".

Daniel Ricciardo, Scuderia Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso STR9 2 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jean-Eric Vergne, de la Scuderia Toro Rosso, y el Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, en la parrilla de salida 3 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso con Jean-Eric Vergne, reserva de Scuderia Toro Rosso y Sebastien Buemi, Scuderia Toro Rosso 4 / 10 Foto de: LAT Images Casco especial en homenaje a François Cevert usado por Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso 5 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Toro Rosso STR7 Ferrari 7 / 10 Foto de: LAT Images Jean-Eric Vergne, Formula E campeón del mundo 8 / 10 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, Toro Rosso STR7 9 / 10 Foto de: LAT Images Jean-Eric Vergne, Scuderia Toro Rosso 10 / 10 Foto de: Alessio Morgese

Vergne, actual piloto de Fórmula E, recuerda el momento en que su camino en la Fórmula 1 llegó a su final.

"Recibí una llamada en verano para decirme que iba a ser sustituido por un piloto más joven, sabía que era Max Verstappen. Me dije a mí mismo que así era el juego, que no había lugar en Red Bull. Helmut Marko me dijo: 'A final de año, se acabó'. Fue positivo que me lo dijera tan pronto en la temporada, pero al mismo tiempo fue probablemente mi mayor problema que me lo dijera tan pronto".

El francés considera que incluso si existiera una opción de llegar a Red Bull Racing ante la salida de Vettel, esa se acabó el momento en que Vergne quedó fuera del programa de la marca austriaca.

"Como se había anunciado en la prensa que iba a dejar Toro Rosso, cuando Vettel decidió irse a Ferrari en el Gran Premio de Japón, si me llamaban para ir a Red Bull eso habría causado muy mala impresión, porque en esa conversación con Helmut, le dije: '¿Y si Vettel se va?’ Y respondió 'Vettel no se va a ir', a lo que le respondí ‘Sí, pero ¿y si lo hace?’. Él me dijo: ‘Entonces serás el siguiente en ir a Red Bull".

"Nos enteramos el sábado o el viernes de que Vettel se iba a Ferrari, y Red Bull quiso responder de inmediato. Anunciaron a Kvyat esa mañana, sin hablar con nadie. Y junto a lo que le pasó a Jules (Bianchi) en ese gran premio, fue un momento muy duro".

"Franz Tost (director de la Scuderia Toro Rosso) quería mantenerme, porque quería tener un piloto experimentado junto a Max, pero de nuevo, Red Bull podría haber dicho 'OK, mantendremos a Vergne en Toro Rosso', pero había otro piloto muy joven y prometedor, Carlos Sainz. Le pusieron en lugar de Kvyat, que se iba a Red Bull”.

Recordándolo ahora, Vergne señaló que le habría gustado que Helmut Marko hubiera esperado al anuncio de su salida más tiempo, como hizo con otros pilotos.

"Ese año había sido muy complicado, ojalá Helmut hubiera hecho lo que ha hecho con muchos pilotos, esperar al final de la temporada para decirles que se acabó, porque si hubiera esperado, con los grandes premios que hice antes de Japón, estaba en una posición mucho mejor que Kvyat para ir a Red Bull."

Cuando se le preguntó si se esforzó por caer en gracia a Christian Horner, que dirigía el equipo de Milton Keynes, Vergne prefiere responder vagamente: "Digamos que lo dejé demasiado en manos de la suerte y no en mí control. Debería haber tomado un poco más de control. De lo contrario, probablemente estaría en una situación bastante diferente hoy, y probablemente habría tenido mi oportunidad en Red Bull".

No obstante, la carrera del bicampeón de Fórmula E renació en el campeonato totalmente eléctrico desde 2014, y el piloto de DS Techeetah también está dejando huella en las carreras de resistencia, donde se ha unido al programa de Peugeot para la nueva categoría de hipercoches de 2022.

