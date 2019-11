¿Cuál es la ventaja de potencia del polémico motor Ferrari?

¿Quieres saber la diferencia de potencia que la FIA ha registrado entre la polémica unidad de potencia de Ferrari y sus rivales? Según una voz muy autorizada que ha querido permanecer en el anonimato pero ha hablado con Motorsport.com Italia, es de 20 kW. Es decir, entre 26 y 30 caballos.

Esa fuente señaló que los técnicos de la Federación Internacional del Automovilismo pueden leer todos los datos de telemetría de los equipos y que lo hicieron tras las protestas de Red Bull y de Mercedes.

Las diferencias en la velocidad máxima del SF90 antes de que la FIA se pusiera más estricta con el control del flujo de combustible se redujeron desde Austin en adelante, pero Ferrari no dejó de tener mayor velocidad que los otros equipos.

Además, ese persona añadió a Motorsport.com que, a su juicio, no se trata solo del motor en sí, sino también de una excelente estrategia en el uso de la energía eléctrica que, combinada con una aerodinámica indudablemente muy eficiente, produce menos resistencia, lo que permite a los de Maranello alcanzar el pico de velocidad antes que los demás.

Por lo tanto, la teoría de defensa de Mattia Binotto sale reforzada. El director de Ferrari afirmó que tuvieron que recurrir a una mayor carga en los últimos grandes premios para mejorar en curva, perdiendo velocidad punta.

Por lo tanto, los rivales que protestan hablan de números que los datos no reflejan. Y, según el interlocutor consultado por Motorsport.com Italia, no es posible enviar información irreal del flujo de combustible mediante telemetría.

La FIA el próximo año añadirá su medidor de flujo que será calibrado por sus propios técnicos para acallar las voces de aquellos que sospechan que hay quienes pueden hacer trampas, pero hasta ahora no ha surgido nada que provocara una alarma, ya que no se han abierto ni investigaciones, solo controles que no han generado mayor controversia que la sospecha de los equipos rivales.

El máximo organismo instó a quienes tengan algo que objetar a presentar una queja por escrito, pero hasta ahora solo reina el silencio.

Podemos añadir que las últimas encuestas fonométricas de las que hemos conseguido los datos habrían registrado que el motor Honda estaría solo a unos 15CV del Mercedes y que la nueva unidad de potencia de Ferrari que Leclerc estrenó en la clasificación de Brasil ( y no en la carrera) tenía unos 12CV más que el motor alemán, con una diferencia de 25CV como máximo.

Pero ojo: estamos hablando de potencia máxima, mientras que la unidad japonesa (que también ha ayudado a Toro Rosso) parece ser muy competitiva en términos de potencia media. Y esta es otra historia...

Estos son todos los Ferrari en la historia de la F1, ¿cuál es tu favorito?

Galería Lista 1950: Ferrari 125 1 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead 1952-1953: Ferrari 500 2 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi 1954: Ferrari 553 Squalo 3 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon 1954-1955: Ferrari 625 4 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1955: Ferrari 555 Supersqualo 5 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1956-1957: Lancia Ferrari D50 6 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips 1957: Lancia Ferrari 801 7 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, José Froilán González, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips 1958-1960: Ferrari 246 8 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, José Froilán González, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips 1960: Ferrari 246P 9 / 70 Foto de: LAT Images Piloto: Ritchie Ginther 1961-1962: Ferrari 156 (delante) 10 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Wolfgang von Trips 1963: Ferrari Dino 156 11 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1964-1965: Ferrari 158 12 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella 1965: Ferrari 1512 13 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Lorenzo Bandini, Pedro Rodríguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1966: Ferrari 246/66 14 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti 1966: Ferrari 312 15 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1967-1968: Ferrari 312/67 16 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams 1968: Ferrari 312 17 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodríguez 1969: Ferrari 312 18 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodríguez 1970: Ferrari 312B 19 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni 1971-1973: Ferrari 312B/2 20 / 70 Foto de: Lucien Harmegnies Pilotos: Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni 1973: Ferrari 312B3 21 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jacky Ickx, Arturo Merzario 1974: Ferrari 312B3 22 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, ​​Clay Regazzoni 1975: Ferrari 312T 23 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, ​​Clay Regazzoni 1976: Ferrari 312T2 24 / 70 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Niki Lauda, ​​Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve 1978: Ferrari 312T3 25 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1979: Ferrari 312T4 26 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1980: Ferrari 312T5 27 / 70 Foto de: LBGPA Pilotos: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1981: Ferrari 126CK 28 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Didier Pironi, Gilles Villeneuve 1982: Ferrari 126C2 29 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve 1983: Ferrari 126C2B 30 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1983: Ferrari 126C3 31 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1984: Ferrari 126C4 32 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Arnoux 1985: Ferrari 156/85 33 / 70 Foto de: LAT Images Piloto: Michele Alboreto, Arnoux, Stefan Johansson 1986: Ferrari F1-86 34 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Stefan Johansson 1987: Ferrari F1-87 35 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1988: Ferrari F187/88C 36 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1989: Ferrari 640 37 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Gerhard Berger, Nigel Mansell 1990: Ferrari 641 38 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Nigel Mansell, Alain Prost 1991: Ferrari 642 39 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Alain Prost 1991: Ferrari 643 40 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost 1992: Ferrari F92A 41 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini 1992: Ferrari F92AT 42 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli 1993: Ferrari F93A 43 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1994: Ferrari 412T1 44 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini 1994: Ferrari 412T1B 45 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1995: Ferrari 412T2 46 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1996: Ferrari F310 47 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1997: Ferrari F310B 48 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1998: Ferrari F300 49 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1999: Ferrari F399 50 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher 2000: Ferrari F1-2000 51 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2001-2002: Ferrari F2001 52 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2002-2003: Ferrari F2002 53 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2003: Ferrari F2003-GA 54 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2004: Ferrari F2004 55 / 70 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2005: Ferrari F2005 56 / 70 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2006: Ferrari 248F1 57 / 70 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Michael Schumacher 2007: Ferrari F2007 58 / 70 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Raikkonen 2008: Ferrari F2008 59 / 70 Foto de: Eric Gilbert Pilotos: Felipe Massa, Kimi Raikkonen 2009: Ferrari F60 60 / 70 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Felipe Massa, Kimi Raikkonen 2010: Ferrari F10 61 / 70 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2011: Ferrari F150 62 / 70 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2012: Ferrari F2012 63 / 70 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2013: Ferrari F138 64 / 70 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2014: Ferrari F14-T 65 / 70 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Kimi Raikkonen 2015: Ferrari SF15-T 66 / 70 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese Pilotos: Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel 2016: Ferrari SF16-H 67 / 70 Foto de: Alessio Morgese Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2017: Ferrari SF70H 68 / 70 Foto de: Alessio Morgese Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2018: Ferrari SF71H 69 / 70 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2019: Ferrari SF90 70 / 70 Foto de: Ferrari Pilotos: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

(Si no puedes verlo, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)